0553 313 94 23

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir:- "2002 öncesi vergi sistemi ile şimdiki vergi sistemine baktığınızda AK Parti hükümetleri vatandaşların üzerine yük bindirmemiş, yükü hafifletmiştir"

16 Temmuz 2019 Salı 17:14
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti hükümetlerinin, 2002 öncesine göre vatandaşların üzerindeki vergi yükünü hafiflettiğini belirterek, "Dolaylı, dolaysız vergileri bir havuzda topluyoruz. Yine vatandaşın hizmetine sunuyoruz." dedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için "vergi sistemindeki adaletsizliklerin azaltılması, ekonomideki kayıt dışılık oranının düşürülmesine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, vergide adalet denildiğinde, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasının anlaşıldığını, ancak Türkiye'de vergi yükünün yıllardır işçilerin, kamu emekçilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Patronu kadar vergi ödeyen işçilerin, profesyonel futbolculardan daha fazla vergi ödeyen memurların olduğunu ifade eden Erel, kamyon şoförlüğü yapan biri ile son model araca binen birinin akaryakıta ödediği verginin aynı olmasının vergi adaletinin neresine sığdığını sordu.

Erel, dolaylı vergilerin toplam vergi içindeki payının, dolaysız vergiden yüksek olduğu ülkelerde vergi adaletinden söz edilemeyeceğini kaydetti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, adil olmayan bir vergi sistemi bulunduğunu ifade ederek, toplumun kayıt dışı kalmayı tercih ettiğini, devletini çok da iddia edildiği gibi benimsemediğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, gelir vergisinde adaletli davranılması gerektiğini dile getirerek, "Vergiyi alt gelir gruplarının üzerine yıktınız. Vergi barışı altında kimseyi beslemeyin." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, 2002'de yüzde 32,4 olan kayıt dışı ekonominin şu anda yüzde 26,8 seviyesinde olduğunu vurguladı.

KDV'nin dolaylı vergilerden biri olduğuna işaret eden Aydemir, sağlıkta ve eğitimde yüzde 18 olan KDV oranlarını yüzde 8'e, temel gıdadaki KDV oranını ise yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini anımsattı. Aydemir, "AK Parti hükümetleri öncesinde dolaylı vergilerde azalış vardı da AK Parti hükümeti mi yükselti? Hayır. Yeni vergi türevi çıkarmadık, hiçbir vergi oranını yükseltmedik. 2002 öncesi vergi sistemi ile şimdiki vergi sistemine baktığınızda AK Parti hükümetleri vatandaşların üzerine yük bindirmemiş, yükü hafifletmiştir. Dolaylı, dolaysız vergileri bir havuzda topluyoruz. Yine vatandaşın hizmetine sunuyoruz. AK Parti'den önce vergilerin yüzde 86'sı faize gidiyordu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

- 4 komisyondan tatilde de çalışma kararı

Bu arada Genel Kurulda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Dilekçe Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, tatilde ve ara vermede de çalışma talebine ilişkin başkanlık tezkereleri kabul edildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:14
  1. İYİ Parti Grup önerisi
  2. tbmm genel kurulu
  3. Uğur Aydemir
  4. vergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artvin'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
    1. Artvin'de zincirleme trafik kazası: 7..
    2. Ucar: "Talihli geldiği anda..
    3. Selahattin Demirtaş'ın terör..
    4. ŞUSKİ Akçakale’deki içme suyu sorununu..
    5. Dr. Öğretim üyesi Tansü’den 15 Temmuz..
    6. Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol..
    7. "AB yaptırımlarının Türkiye için..
    8. Fransa Çevre Bakanı François de Rugy..
    9. Lüks harcamalar Fransa Çevre Bakanına..
    10. TBMM Genel Kurulu
    11. 7 milyon liralık proje hızla ilerliyor
    12. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    13. HDP’li belediyenin skandal kararına..
    14. "Anayasamızın verdiği yetki..
    15. ZBEÜ’de 15 Temmuz ve FETÖ’yü anlattılar
    16. Başkan Canpolat sahada incelemede..
    17. Taziye evlerinde çevre temizliği
    18. Döviz kurları
    19. Artvin’de zincirleme kaza: 7 yaralı
    20. Abdulhamid Han'ın torunu Osmanoğlu,..
    21. Yerleşim yeri adres kaydı eksik..
    22. ’Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri’..
    23. Koruma altındaki çocuklar15 Temmuz’u..
    24. Büyükşehir geleceğin tenis..
    25. KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı..
    26. Akdeniz Belediyesi’nin kursiyer..
    27. Bağcılarlı engelli atletler 15 Temmuz..
    28. Tarsus İdmanyurdu'nda Ergün Penbe dönemi
    29. Türk milleti darbeleri 15 Temmuz’da..
    30. Biathlonda Bulgar antrenör Mitev ile..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler