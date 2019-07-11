TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, okullarda koruyucu, önleyici ve iyileştirici tedbirler alınmadığını ve uyuşturucu madde kullanımının zararları konusunda etkili çalışmalar yapılmadığını savundu.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin verdikleri grup önerileri görüşüldü.

Partisinin Uyuşturucu, Uyarıcı ve Madde Bağımlılığına ilişkin verdiği Araştırma Önergesi üzerinde söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, terör örgütlerinin uyuşturucudan aldığı gelirle finans ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Türkiye'nin uyuşturucu güzergahı üzerinde bulunduğunu, madde kullanım yaşının ilkokul seviyelerine indiğini belirten Öztürk, "Emniyet Genel Müdürlüğü verileri tehlikenin boyutunu en acı gerçeğini ortay koymaktadır. Ülkemizde 2017 yılında 14 yaşında 3 evladımız hayatını kaybetti. Sentetik uyuşturucunun kullanımına bağlı olarak yaşanan ölemlerde Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradayız. Sentetik uyuşturucu çok ucuz olduğu için çabuk ulaşılabiliyor. Gençlerimiz tehdit altında. Uyuşturucu ile mücadelede ayrı bir kurumun kurulması gerekir." diye konuştu.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin TBMM'de bir komisyonun kurulması gerektiğine dikkati çekerek, verilerin madde bağımlılığına bağlı olarak yardım talep sayısının her geçen gün arttığını söyledi. 2013 yılında 11 binden fazla kişinin yardım talebinde bulunduğuna işaret eden Beştaş, uyuşturucu ile mücadelede ciddi adımların atılması gerektiğini vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde, uyuşturucu ile mücadele konusunda samimiyetsiz davrandığını öne sürdü. Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, CHP Grubunun, 'uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisinin AK Parti’nin oylarıyla reddedildiğini anlatarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı bu iktidar döneminde arttı, hatta ilkokul seviyesine kadar indi. Okullarda koruyucu, önleyici ve iyileştirici tedbirler alınarak, uyuşturucu madde kullanımının zararları konusunda etkili ve nitelikli çalışmalar yapılmadı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise uyuşturucu kullananların sadece kendisine değil ailesine ve çevresine de zarar verdiğini belirterek, "AK Parti hükümetleri döneminde uyuşturucuyla mücadelede önemli çalışmalar yapıldı. Gümrükler güçlendirildi, sokaklarda narkotimler görevlendirildi. Eğitim programlarına ağırlık verildi. Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin grup önerisiyle birlikte HDP'nin "Bingöl, Mardin ve Tunceli illerinde kadınlara karşı işlendiği iddia edilen suçlara" ve CHP'nin "Çay üreticilerinin sorunlarına" ilişkin grup önerileri de reddedildi.







