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TBMM Genel Kurulu

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:55
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin "TBMM'nin yasama ve denetim fonksiyonlarına" ilişkin araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerisi ele alındı.

Öneri üzerinde AK Parti Grubu adına söz alan Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Parlamenter sistemin neyini özlemiş olabiliriz? Her 10 yılda ürettiği darbeleri mi, postmodern, muhtıra, askeri darbeleri mi?" diye sordu.

Yeni sistemde yasama, yürütme ve yargının daha keskin çizgilerle birbirinden ayrılarak kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam anlamıyla tesis edildiğini belirten Tunç, kanun yapma yetkisinin münhasıran Meclise ait olduğunu ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tunç'un, kanun yapma yetkisinin Meclise ait olduğuna yönelik sözlerine karşılık, "Ciddi misiniz ya Yılmaz Bey? Ciddi misiniz? Yani buna inanıyorsanız ben hakikaten size şefkat duyacağım." dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Özel'i bu sözleri nedeniyle uyardı.

CHP'li Özel'in "Retoriğin bir gereği olan dikkati çekme hususuna yönelik olduğunu sizin dışınızda anlamayan olmadı." şeklindeki sözleri üzerine de Bilgiç, "Ben anlamadım efendim yani kusura bakmayın. Milletimiz de anlamıyor sizi bu yüzden." dedi.

Tüm darbelerin parlamenter sistemlerde yapılmadığını söyleyen Özel, "Modura'ya darbe yapılıyor, parlamenter sistem mi var?" diye sordu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın "Kim yapıyor bu darbeleri, kimin eli var?" sorusu üzerine de Özel, "Kim yapıyorsa Allah belasını versin." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın yeni sistemde kuvvetleri bir kişide birleştirdiğini, bu nedenle mutlak iktidarın ortaya çıktığını iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "Paralel bir Meclis" bulunmadığını ve yeni sistemin, rejime kastetmediğini vurgulayarak, "Bunların hiçbirisi doğru tanımlamalar, yaklaşımlar değildir. Bunların hepsi hayali, varsayımsal yaklaşımlardır, gerçekle uzaktan yakından ilgi ve alakası yoktur." diye konuştu.

Her sistemin kendi mantığı, mantalitesi ve kavramlarıyla değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Akbaşoğlu, "Eskiye dönüş söylemlerini dillendirmek, en basit ifadesiyle milli iradeyi sindirememe ve milli iradeye saygısızlıktır." dedi.

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

- "Bu işi sulandırıyorsunuz"

CHP'nin, "FETÖ ile ilişkili kişilerin para karşılığında aklandığı" iddialarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergenin görüşülmesi önerisi ele alındı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, FETÖ ile mücadele konusunda samimi olunması gerektiğini ifade etti.

Arık, "Bu Gazi Meclis bu önergeye 'hayır' diyorsa ortada ciddi bir sorun ve samimiyetsizlik var demektir. 'Acaba ucu bana dokunur mu?' gibi bir endişe ve korku var demektir. 250 şehidin hatırasına saygısızlık var demektir." dedi.

FETÖ ile mücadelenin "sulandırılmaması" gerektiğini dile getiren Arık, "FETÖ'yü bir silah gibi kullanıp insanları zindanlara atıyorsanız bu işi sulandırıyorsunuz demektir. Sadece yeni parti kuracak diye Ali Babacan'a FETÖ sopasını gösteremezsiniz. FETÖ'nün siyasi ayağının konuşulması konusunda iktidar partisi ve ortağı sınıfta kalmıştır." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "FETÖ ile ilgili suçlu olan birisini suçsuz göstermeye gayret eden varsa, savcılıklara bu şikayetinizi bildirin. Bunu yapmayıp da 'araştıralım' demek yargı, yasama ve yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmayan davranıştır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin "eğitimin sorunları" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:55
  1. FETÖ
  2. Genel kurul
  3. grup önerileri
  4. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi

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