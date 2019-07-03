0553 313 94 23

TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı- HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan: - "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?"- İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağırailoğlu: - "Kimin oyuna talip değiliz'i üstüne basa basa, altını çize çize söyledik. 'PKK'ya selam duranlardan oy istemiyoruz.' dedik, 'Kandil'e selam duranlardan, Öcalan'a hürmet edenlerden oy istemiyoruz.' dedik."

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti ve HDP arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "Ali Kemal Özcan'ın teröristbaşı Öcalan ile İmralı'da görüşmesi" ile ilgili grup önerisi ele alındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İmralı'dan, bir caniden gelen mektubun televizyonlarda yorumlanamayacağını" söyledi.

Ağıralioğlu, "Devletin başı PKK'yla muhatap olmaz, devletin başı Kürt seçmenin oyunu avlayacağız diye Öcalan'a Kürtleri borçlandırmasın." dedi.

"İmralı'nın muhataplığından" HDP haricinde hiçbir milletvekilinin hoşnut olduğuna inanmayacağını belirten Ağıralioğlu, "Öcalan'dan, Kürtlerin sözünü dinlemesi gereken bir kanaat önderi çıkarma teşebbüsünün bedelini çok ağır ödedik biz. Bir daha böyle bir zafiyetin içine devlet ve siyaset yuvarlanmasın." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar'da yaşayan Türklerle ilgili "mutlu ve huzurlular" cümlesini doğru bulmadığını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, İYİ Parti'nin, MHP'den oy devşirmeye dönük bir tutum içinde olduğunu ifade etti.

"Kürt sorunu gibi önemli bir sorunu böyle terörize, kriminalize eden, HDP'yi farklı şekilde itham eden tutumlarınızdan vazgeçin." diyen Kurtulan, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" diye sordu.

Yeniden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağırailoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek Millet İttifakı'nın adaylarına gerek ittifakımız lehine devletin, milletin istikbaline pusu kurmuş ne kadar alçak varsa sağdan, soldan destek açıklamaları yaptı; göz yummadık, tolerans tanımadık, sadece tweet atmadık. Gittiğimiz her seçim bölgesindeki çalışmada avazımız çıktığı kadar 'Biz, Türk devletinin vatandaşlığından imtina etmeyen, utanmayan, Türk Bayrağı'ndan rahatsız olmayan, dini, dili, mezhebi, meşrebi, ekalliyeti ne olursa olsun her Türk vatandaşının oyuna talibiz.' diye bağırdık. 'Kimin oyuna talip değiliz'i üstüne basa basa, altını çize çize söyledik. 'PKK'ya selam duranlardan oy istemiyoruz.' dedik, 'Kandil'e selam duranlardan, Öcalan'a hürmet edenlerden oy istemiyoruz.' dedik.

AK Parti sözcüleri ve münhasıran Cumhurbaşkanı 'HDP eşittir PKK.' dediğinde, dedik ki 'Her PKK'lı HDP'lidir ama her HDP'li PKK'lı değildir.' Dolayısıyla, kendi vatandaşını terörize eden bir siyasal dili de doğru bulmadık. Dolaysısıyla, ne yaptık? Biz, al bayrağın altında yaşamaktan imtina etmeyen, Türk devletinin vatandaşı olmaktan zoru olmayan herkesin oyuna talip olduğumuzu söyledik."

-"Meseleye samimi ve objektif bakalım"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, PKK terör örgütünün Kürt sorunundan beslendiği ancak siyasetin terörden beslenmesinin daha vahim bir durum ve tablo olduğunu söyledi. Siyasetin ve siyaset kurumunun bundan uzak durması gerektiğini dile getiren Altay, "Olan, ölen evlatlarımıza, ağlayan analara oluyor. Bizim burada tuzumuz kuru. Gelin, biraz, Allah'tan korkalım, milletten utanalım, bu meseleye samimi ve objektif bakalım." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Fatma Kurtulan arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmaların sürmesi üzerine, birleşime ara verdi.

İYİ Parti'nin önerisi ile HDP'nin "Ağrı Diyadin Belediyesinde meydana gelen arbede" ve CHP'nin "Yargı bağımsızlığı" ile ilgili grup önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
  1. Genel kurul
  2. HDP
  3. imralı
  4. İyi Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günde ne kadar su içilmeli?
    1. Günde ne kadar su içilmeli?
    2. 90 yaşındaki adamdan 54 gündür haber yok
    3. GÜNCELLEME - Hindistan'da baraj taştı:..
    4. Hakkari'deki terör operasyonu
    5. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    6. Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna..
    7. Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı
    8. Paraları alıp kaçan BAE'li Başbakan'ın..
    9. Göztepe sahaya indi
    10. Su kanalına düşen domuzları avcı..
    11. Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne..
    12. Göztepe sezon hazırlıklarına başladı
    13. Malezya'dan İsrail'e ayar!..
    14. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    15. Bandırma’ya şebeke suyu sağlayan hatta..
    16. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    17. Nusaybin Kaymakamlığı, belediyenin..
    18. TOKİ konutlar bitmeden kura çekildi..
    19. ABD-Meksika sınırında büyük skandal!..
    20. Medipol Başakşehir'de sağlık kontrolleri
    21. Karabük’te ‘10. Tarım ve İnsan..
    22. TOKİ İzmir Selçuk 1000 konut için kura..
    23. Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü
    24. Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı
    25. Bu soğanları toplayan 3 kişiye, 204..
    26. Antalya Şoförler ve Otomobilciler..
    27. Birleşmiş Milletler Libya için acil..
    28. Rize bisiklet yoluna kavuşuyor
    29. Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile 3 yıllık..
    30. Denizde boğulan kuzenlerin cenazeleri..
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz