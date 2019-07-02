TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sivas ve Başbağlar olaylarıyla ilgili, "Karanlık bir dönem ve karanlık bir el, aynı amaca yönelik olarak farklı birtakım operasyonlar gerçekleştirdi. Milletin birliğini ortaya koyan bir anlayış ile bu tezgahları ortadan kaldırmak için bu provakasyonlara karşı çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Ergenekon" davasına değinerek, "FETÖ'cülerin iftirasıyla Ergenekon kumpası çöktü. Yargı, tüm sanıkların beratına karar vererek hain kumpası deşifre etti. Yargı Ergenekon diye bir örgütün olmadığına karar verdi. Genelkurmay Başkanı terör suçuyla yargılandı. Yakınlarını kaybeden aileler ve bizler, kumpası kuranlara da davanın savcısı olarak kendilerini ilan edenlere de hakkımızı helal etmiyoruz." diye konuştu.

Türkkan, Şemdin Sakık ve Osman Öcalan gibi teröristlerin gizli tanıklıklarıyla terör suçlaması yapıldığını anımsattı.

Lütfü Türkkan, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları da eleştirerek, bu zamların ekonomik olarak Türkiye'nin artık yönetilemez hale geldiğini gösterdiğini öne sürdü.

- "S-400 ile önemli bir adım atılmıştır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkati çekerek, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak arama ve sondaj çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde hareket ettiğini dile getiren Akçay, "Türkiye, S-400 ile hava egemenliğimizi sağlamak için önemli bir adım atmıştır. ABD Başkanı bile Türkiye'nin haklılığını söylerken, 'S-400 almayın' diyen içimizdeki manda ve himayeciler şimdi ne diyecek? Sınırlarımızda ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, milli güvenliğimiz açısından S-400 konusunun önemini ortaya koymaktadır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Sivas olaylarına değinerek, aradan geçen onlarca yıla rağmen olayın henüz aydınlatılmadığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Sivas olaylarına değinerek, "İnançların siyasallaşmasının bedelini insanlarımız ağır kayıplarla ödemektedir. 1993 yılındaki Sivas olayı bu olaylardan biridir. Başbağlar olayı bu olaylardan biridir. Linç kültürü, üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur." ifadesini kullandı.

Altay, Ergenekon operasyonlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bir darbe gerçekleştiğini savundu. Kumpasın çöktüğünü söyleyen Altay, "Davanın savcısıyım diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan toplumdan özür dileyecek mi?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin, çevresindeki gelişmeleri dikkatle izlediğini ve milli bir politika ortaya koyduğunu belirtti.

Sivas ve Başbağlar olaylarına değinen Akbaşoğlu, "Karanlık bir dönem ve karanlık bir el, aynı amaca yönelik olarak farklı birtakım operasyonlar gerçekleştirdi. Milletin birliğini ortaya koyan bir anlayış ile devlet ve millet kaynaşması ile bu tezgahları ortadan kaldırmak için bu provakasyonlara karşı çıkmaya devam edeceğiz. 82 milyon insanımızın din ve fikir hürriyetini esas alıyoruz. Bu değerlere hangi el uzanırsa uzansın o eli kırma iradesini göstermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

G-20 zirvesine de değinen Akaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkaraları doğrultusunda dünya liderleri ile görüşmeler yaptığını ve S-400 sistemiyle ilgili kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. Akbaşoğlu, "S-400 füze sistemi ile ilgili 'bize bedel ödetirler' diyenlerin sesinin kısıldığını görüyoruz. Gelinen nokta itibari ile S-400 konusunun çözüldüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



