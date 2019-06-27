TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, gelecek yıldan itibaren özel eğitim kurumlarına yönelik teşvik verilmeyeceğini, OSB içerisindeki ve OSB dışındaki mesleki eğitim okullarına teşvikin devam edeceğini bildirdi.

Genel Kurulda Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, teklifle ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasının doğru olduğunu vurgulayarak, "Bunu Sayın Ziya Selçuk'un başarısı olarak görüyorum ve Ziya Selçuk'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

Genel Kuruldaki dünkü konuşmasında sözleşmeli personelin durumuna değindiğini anlatan Koncuk, "Konuşmamdan sonra Sayın Komisyon Başkanımız Emrullah İşler, bu '3+1' dışında kalan sözleşmelilerle ilgili bir çalışma yapılacağını ifade etti. İYİ Parti olarak bu sözün takipçisi olacağımızı ifade ediyorum." sözlerini sarf etti.

Koncuk ayrıca kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan'ın televizyon programında yer alması nedeniyle TRT'yi ve iktidarı eleştirdi.



HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, teklifin, özel eğitim kurumlarının yanıltıcı reklam yapmasına müeyyide uygulanmasını öngören maddesini eleştirdi. Söz konusu kurumların yanıltıcı çok şey yaptıklarını öne süren Katırcıoğlu, "Özel eğitim kurumlarının da ihtiyaç duyulduğu takdirde bu sistemin içinde yer almasında bir sakınca olmayabilir. Fakat bunların gerçekten denetlenebilmiş olması, regüle edilmesi lazım. Bugün itibarıyla baktığımızda bu regülasyon hizmetinin yeteri kadar olmadığını biliyoruz." görüşünü dile getirdi.

Teklife ilişkin "yabancı uyruklu öğrencilere eğitim verilmemesine yönelik bir saptamanın olduğunu" savunan Katırcıoğlu, "Bu, Türkiye'nin bugüne kadar gösterdiği komşuluk ilişkileri, insan hakları konusundaki sözde yaklaşımında doğrusunu isterseniz büyük bir delik açacak gibi geliyor bana." ifadesini kullandı.

- "Sanırım Sayın Koncuk ile bir türlü anlaşamıyoruz"

Komisyon Başkanı İşler, İYİ Partili Koncuk'un sözlerine cevap verdi.

Genel Kurulda dün yaptığı açıklamaların İsmail Koncuk tarafından yanlış anlaşıldığını belirten İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sanırım, Sayın Koncuk ile Türkçe konuşmamıza rağmen bir türlü anlaşamıyoruz. Benim söylemediğim şeyleri söylemiş gibi Meclis Genel Kurulunun kürsüsünden söylüyor. Parti grubumuza çeşitli talepler geldi personel rejimiyle ilgili. Buna binaen, 'Personel rejimine ilişkin farklı talepler olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde AK Parti olarak bunları ilgili paydaşlar ve kurumlarla görüşerek kapsamlı bir şekilde ele alacağız.' dedim ama kendisi yine spesifik hale getirerek, görüşmekte olduğumuz süreli sözleşmelilerin bir de süresizleri var, onları kastederek söyledi. Dolayısıyla bu durumu düzeltmemiz lazım. Ben burada bu cümleyi 2 defa kullandım ve bir ad koymadım çünkü personel rejiminde onlarca farklı statüde kesimin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla genel bir çalışma yapma iradesini Genel Kurula ve kamuoyuna duyurmuş oldum."

İşler, önümüzdeki yıldan itibaren özel eğitim kurumlarına yönelik teşvik verilmeyeceğini açıklayarak, "Böyle bir teklif Maliye Bakanlığına yapılmayacak ve özel eğitim kurumlarına verilen destek kesilmiş olacak ancak OSB içerisindeki ve OSB dışındaki mesleki eğitim okullarına teşvik devam edecek." dedi.

- "3600 ek gösterge analarının ak sütü gibi helaldir"

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ücretli öğretmenlerin güvencesiz çalıştıklarını ve eğitim fakültesi mezunu olmayanların da öğretmen olarak ders verebildiklerini söyledi.

Öğretmenlerin her türlü ekonomik sıkıntıdan kurtarılmasını ve özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen Keven, 3600 ek gösterge düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, öğretmenlerin sorunlarının gelecek nesillerin sorunları olacağını dile getirerek, "Sözleşmeli öğretmenlikten vazgeçilmeli, tek istihdam şekli kadrolu öğretmenlik olmalıdır." diye konuştu.

Genel Kurulda teklifin ikinci bölümündeki maddelerin görüşülmesine geçildi.



