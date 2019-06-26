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TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:- "Kayyum döneminin millet iradesi tarafından denetlenmesi lazım. Zaten çok yanlış ve çok şüpheli bir şekilde başladı"- AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat:- "Sur'da, belediye eş başkanları, sanki halk için yol yapılıyormuş gibi çukurlara iş makinelerini gönderdi ve bu çukurlar belediyeye ait kepçeler, iş makineleri tarafından kazıldı. Bu çukurlara el yapımı patlayıcılar yerleştirildi ve bu çukurlar güvenlik güçlerimizle çatışmalarda siper olarak kullanıldı. Bu çatışmalarda 73 güvenlik görevlimiz şehit oldu"

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:47
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kayyum döneminin millet iradesi tarafından denetlenmesi lazım. Zaten çok yanlış ve çok şüpheli bir şekilde başladı." dedi.

TBMM Genel Kurulunda HDP'nin, "Yüksekova Belediyesine atanan kayyum döneminde yapılan iş ve işlemlerin" araştırılmasına ilişkin önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Yüksekova Belediyesinin kayyum ile yönetildiği dönemde daha çok borçlandırıldığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise önergenin içeriğini ve Mecliste araştırmaya konu olmasını desteklediklerini belirterek, "Kayyum döneminin millet iradesi tarafından denetlenmesi lazım. Zaten çok yanlış ve çok şüpheli bir şekilde başladı." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'dan sonra 90'ın üzerinde belediyeye kayyum atandığını belirten Özel, "O sebepten atandı, bu sebepten atandı ama bir gerçek var, AKP'nin keyfine göre atandı. Baktınız, belediye meclisinde çoğunluk varsa belediye meclisine seçtirdiniz, oradan birine işaret ettiniz, o kişiyi belediye başkanı yaptınız. Belediye meclisinde çoğunluğunuz yoksa örnegin, Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Hakkari'yi HDP yönetiyorsa oraya bürokrasiden kayyum atadınız." diye konuştu.

Bunun elde tutulan kamu gücünün bir partinin hizmetine sunulması olduğunu savunan Özel, "Bu akıl alır gibi bir davranış değil, devlet suç örgütü yönetir gibi yönetilmez." dedi.

- "Belediye binasından güvenlik güçlerimizin üzerine ateş açıldı"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, öncelikle genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı ile ve ilçelerinin neden kayyum tarafından yönetildiğine bakılması gerektiğini belirterek, "Diyarbakır'da, 6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde belediyenin toplamadığı, barikat yaptığı çöpler, lastikler olaylara engel olarak kullanılmak istendi. Ayrıca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye binasından güvenlik güçlerimizin üzerine ateş açıldı. 6-7 Ekim olaylarında 52 vatandaşımız hayatını kaybetti. Daha sonraki aylarda, Sur ilçemizde, yine Güneydoğu'da, Cizre, Nusaybin ve Silvan ilçelerinde çukur hareketleri başladı." dedi.

Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle kendi ilim olan ve kendi doğduğum ilçe olan Sur'da, belediye eş başkanları, sanki halk için yol yapılıyormuş gibi çukurlara iş makinelerini gönderdi ve bu çukurlar belediyeye ait kepçeler, iş makineleri tarafından kazıldı. Bu çukurlara el yapımı patlayıcılar yerleştirildi ve bu çukurlar güvenlik güçlerimizle çatışmalarda siper olarak kullanıldı. Bu çatışmalarda 73 güvenlik görevlimiz şehit oldu. Sur olayları sırasında 500 yıllık 'Bıyıklı Mehmed Paşa' dediğimiz Kurşunlu Camisi yakıldı, yıkıldı. Kurşunlu Camisi'ni yerle bir ettiler ve benim kutsalım olan Kur'an-ı Kerim'i yaktılar, yıktılar, hiçbir şekilde saygı duymadılar ve bunlar belediye başkanlarının bu teröristlere yaptığı hizmetler sonucu oluştu."

Sur'da yaşayan vatandaşların evlerini kaybettiğini, TOKİ tarafından o insanlara ev verildiğini ve bu yapılırken insanların evinin tapulu veya tapusuz olduğuna da bakılmadığını anlatan Eronat, "İnsanların duygularına saygı duyulmadı, bizim insanımıza saygı duyulmadı. Onun için kalkıp da 'acaba güneydoğuda kayyumlar niye atandı o ya da bu şekilde?' demekle kayyumların niye atandığını unutturamayız arkadaşlar." diye konuştu.

HDP'nin grup önerisi yapılan oylamayla kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:47
  1. grup önerisi
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