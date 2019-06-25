TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İstanbul seçimlerinde bir şeyi daha gördük; bu kürsüye çıkıp sürekli 'tek adam', 'saray rejimi', 'diktatörlük geldi', gibi çok sığ, hiçbir siyasal karşılığı olmayan ithamların ne kadar yersiz olduğunu, çalışınca, milletle diyalog kurulunca, seçimlerden başka değişim olmayan demokratik yolu bir kez daha gördük. Türkiye, tüm ithamlara rağmen demokratik olgunluğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hayırlı olmasını diledi. Bu seçimin ardından dile getirilen "erken seçim" tartışmasını makul bulmadıklarını belirten Ağıralioğlu, memleketin esas gündemine dönmesi gerektiğini kaydetti.

Partisinin, parlamentoda birinci yılını doldurduğunu anımsatan Ağıralioğlu, "Türkiye'de yeni bir siyasal dilin inşa sürecinde bize düşen her türlü katkıyı sunma iradesinin arkasında bütün kuvvetimizle seçmenlerimizle duracağız. Türkiye'de farklılıkları zenginlik kabul edecek yeni bir siyasal iklimin oluşması için alın teri dökeceğiz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Yunanistan'ın 2018 ve 2019'da yürürlüğe giren iki ayrı kararnameyle Batı Trakya Türklerinin Lozan Barış Antlaşması ile teminat altına alınan dini özgürlüklerine ve dini kurumlarına haksız ve hukuka aykırı müdahalelerini bir üst seviyeye taşıdığını ifade etti.

Bülbül, şöyle konuştu:

"Zikredilen bu kararnameler Lozan Barış Antlaşması'na açıkça aykırıdır. Kararnamelerin bu şekilde uygulanmaya konulması halinde, Yunanistan'da bulunan Türk azınlığın Lozan Barış Antlaşması'ndan kaynaklanan ve mütekabiliyet esasına dayanan haklarının yok sayılacağı, müftülük kurumunun özerkliğinin ortadan kalkacağı muhakkaktır. Bu hususta Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu ile Dışişleri Bakanlığımızın ortaya koyduğu tepkiyi önemli ve yerinde bulmaktayız. Yunanistan, Türklere düşmanlık esasına dayanan bu politikalarından ve uygulamalarından acilen vazgeçmeli, Batı Trakya Türklerinin haklarını yok sayarak bir yere varamayacağını iyi bilmelidir."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hayırlı olmasını dileyen Bülbül, MHP'nin bu seçim sürecinde bütün imkanlarıyla Cumhur İttifakı'nın başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçimi kazanması için ciddi bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti.

Halkın iradesinin, baş tacı olduğunu dile getiren Bülbül, "Gelecek süreçte MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu hususlarda ne kadar haklı olduğu hususunda vatandaşımızın yeniden önemli değerlendirmeler yapacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine etki eden sonuçlara dikkati çekerek, "Bundan sonra yapılması gereken İstanbul'un çoklu dokusuna hizmet eden demokratik bir belediyeciliği inşa etmektir." diye konuştu.

Artık ülkenin gündemine odaklanılması gerektiğini söyleyen Kurtulan, demokratik uzlaşıyla, evrensel hukukla demokratik bir anayasa için Meclisin rol alması gerektiğini kaydetti.

Kurtulan, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya da değinerek, "Gezi'nin yargılanamayacağını bu davanın düşmesi gerektiğini" savundu.

- "İstanbul seçimlerinde de bunu başardık"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ortaya çıkan sonucun, yenileme kararının neden vicdanlara sığmadığını anlattığını savundu. Özel, 31 Mart seçiminde 13 bin 729 olan farkın, 23 Haziran seçiminde 806 bine tırmanmasının İstanbullunun bu karara nasıl tepki verdiğini gösterdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünü de anımsatan Özel, "432 kilometre yol yürüdük. O gün ayağa kalkıp başladığımız adalet yürüyüşünün 740. gününde bugün burada adalet yürüyüşçüleri, İstanbul ittifakını oluşturan herkes, adalet yürüyüşü boyunca duydukları bütün hakaret, ötekileştirme ve şeytanlaştırmaya karşı nasıl pozitif bir dille, kol kola, gönül gönüle yürüdülerse İstanbul seçimlerinde de bunu başardık." diye konuştu.

İstanbul seçmeninin korku yerine umut vaat edenleri seçtiğini söyleyen Özel, " Teşekkürler İstanbul. Sen bize layıksın biz de sana." dedi.

- "Bu anlayış kaybetmeye mahkumdur"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuşmasına Denizciler Günü'nü kutlayarak başladı. Bu esnada CHP sıralarından laf atılması üzerine Turan, "Rahatsız mı oldunuz arkadaşlar? İşte kaybeden bu cephe. Gündemimde seçim de var. Her bir grup başkanvekilini biz dinledik. Bu anlayış kaybetmeye mahkumdur. İstanbul'u CHP almadı, biz verdik. Efendice, siyasi ahlaka, adaba uygun, İstanbul seçimi dahil tüm gündemi değerlendirme irademize, kahkaha ile gırgır ile siyaset ahlakının çok dışında bir şekilde yaklaşmalarını tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum." şeklinde konuştu.

Konuşana saygı duyulmasını beklediklerini dile getiren Turan, "Ama karakter değişmiyor. Bunu bir kez daha görmüş olduk." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin demokratik olgunlukla nihayete erdiğini ifade eden Turan, bu seçimde Türkiye demokrasisi adına güzel bir kampanya sürecinin yürütüldüğünü kaydetti.

Turan, çıkan tablodan herkesin aldığı derslerin bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz milletle beraber yürümekten keyif alan, onur duyan, 17 yıldan beri tüm siyasal teorileri yerle bir ederek başarıdan başarıya koşan bir ekibiz. İstanbul seçimlerinde bir şeyi daha gördük; bu kürsüye çıkıp sürekli 'tek adam', 'saray rejimi', 'diktatörlük geldi', gibi çok sığ, hiçbir siyasal karşılığı olmayan ithamların ne kadar yersiz olduğunu, çalışınca, milletle diyalog kurulunca, seçimlerden başka değişim olmayan demokratik yolu bir kez daha gördük. Türkiye, tüm ithamlara rağmen demokratik olgunluğunu bir kez daha gösterdi. İyi ki demokrasi var, iyi ki seçimler var, iyi ki bu millet sandıktan başka bir yol aramadan sandıkta yarışıp sandıktan çıkan karara saygı duyan bir kültüre sahip."

Turan'ın bu sözleri üzerine yeniden söz alan CHP'li Özel, "CHP sırasından gelen 0.7 desibellik bir sesi duyup da oradan partinize mağduriyet üretmeye çalışırsanız... Bu yöntemlerin hepsini denediniz tutmadı." dedi.