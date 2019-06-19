0553 313 94 23

TBMM Genel Kurulu

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi- Askeralma Kanunu Teklifinin görüşmelerine geçildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:46
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup önerileri ele alındı.

HDP'nin "Kürtçe dili" ile ilgili verdiği araştırma önergesi, tartışmalara yol açtı.

Önerge üzerinde dile getirilen eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kürt vatandaşların Türkiye'nin kurucu unsuru olduğunu, geçmişten bugüne yaptıkları reformlarla yasakları kaldırdıklarını, Kürtçe üzerine araştırma yapan enstitüler kurduklarını söyledi.

Kürkçe dil eğitimi ilgili yapılan çalışmaların ortada olduğuna dikkati çeken Özkan, TRT'nin Kürtçe yayın yapan bir kanala kavuştuğunu belirtti.

Özkan, "Vatandaşların kendi dillerinde konuşmalarının yasaklandığı, engellendiği yönündeki hiçbir iddiayı kabul etmiyoruz. Allah'ın izniyle ortaya koyduğumuz demokrasi ve özgürlük mücadelesini her şeye rağmen emin ve kararlı olarak sürdüreceğiz." dedi.

Özkan, sözlerini Kürtçe olarak bir cümle ile bitirdi.

Bazı milletvekilleri, Özkan'ın bu sözlerinin ne anlama geldiğini ve tutanaklarda nasıl yer alacağını sordular.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bu kısmın tutanaklara "Türkçe dışında bir dil" olarak geçeceğini söyledi.

Özkan, daha sonra AA'ya yaptığı açıklamada, sözlerinin Türkçe tam olarak "yavaş sür, derin sür, öküzü de incitme" şeklinde çevrilebilecek bir Kürt atasözü olduğunu bildirdi. Özkan, atasözünün anlamının "işi sühuletle hallet, usulüne göre yap" anlamına geldiğini dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ana dil meselesinin zaman zaman ısıtılarak Meclis gündemine getirildiğini kaydetti.

Ana dil maskesi ardındaki birtakım taleplerin aslında bir ölçüde ırkçı talepleri de içerdiğini, bunları satır aralarında görmenin mümkün olduğunu belirten Akçay, "Bugün kamusal alanda ana dilin resmi dil olarak tanınması talepleriyle karşı karşıyayız. Elbette insanlar özgür şekilde kendi alanlarında annelerinden öğrendikleri dili kullanabilirler. Mesela ben Erkan Akçay olarak Meclis'te annemden öğrendiğim dil ile konuşursam 600 milletvekilinden 500'ü beni anlayamaz. O halde resmi yazışmalar yapılamaz. Toplumsal iletişim kaybolur ve ortak dilimiz kaybolur. Dolayısıyla bir milleti tasada ve kıvançta ortak topluluk haline getiren milli varlığımız bundan zarar görür." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, "Bu seçim uğruna Türkiye'yi ayakta tutan, birliğini, dirliğini sağlayan ana umdeleri yıkmak gerekmiyor. TBMM'nin kürsüsünden bu şekilde konuşanlara 'resmi dilimiz Türkçe, Türkçe konuşun' diye beraber itiraz ettik. Cahit Özkan'ı yadırgıyorum. Bir seçim uğruna değer mi?" ifadesini kullandı.

Özkan, Türkkan'a yönelik "Buradan ekmek çıkmaz. İstanbul seçimlerini istismar eden biz değiliz. Asıl sizin çıkıp, bağıra bağıra, terör örgütünün sözde yöneticilerinin İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarına karşı söz söylemeniz gerekir." dedi.

Türkkan, "Ben geçmişi belli bir adamım. 40 senedir kavga ediyorum. Türkiye ve Türk milletine karşı olan her şeyle kavga ettim. 20 yaşından beri bedel ödüyorum. Fayda sağlayacağım diye kimsenin kayığına binmedim." karşılığını verdi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise Türkçe'nin resmi ve ortak dil olmasına itirazlarının olmadığını belirterek, "Kürtçe'nin geliştirilmesi için eğitim alanında atılması gereken adımlar var." diye konuştu.

Bu sırada AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile Lütfü Türkkan arasında yerlerinden karşılıklı sözlü sataşmalar yaşandı.

HDP'nin önerisi ile İYİ Parti'nin "Askerliğini ifa etmekte iken psikolojik sorun yaşayanlara Gazi unvanı verilmesi", CHP'nin "Yusufeli Barajı" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Askeralma Kanunu Teklifinin 2. bölüm üzerinden görüşmelerine geçildi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:46
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan
  2. ana dil
  3. Askeralma Kanun Teklifi
  4. Cahit Özkan
  5. Erkan Akçay
  6. Genel kurul
  7. Kürtçe
  8. Türkçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da fidanlık alanında 360 bin yazlık çiçek üretildi
    1. Diyarbakır’da fidanlık alanında 360..
    2. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona..
    3. PKK sığınağında füze bulundu
    4. MEDAŞ’ın “Genç Fikrin Enerjiye..
    5. Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
    6. Tosya Adliyesinde veda yemeği
    7. TBMM'de Akdeniz Parlamenterler..
    8. Jandarmadan kenevir operasyonu
    9. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
    10. Temizlik işçileri temiz Erenler için..
    11. Karabük’te mezuniyet töreni için..
    12. Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3..
    13. Edremit Belediyesi parke taşı döşeme..
    14. Hendek’te ilaçlama çalışmaları hızla..
    15. Mersin'in Mut ilçesindeki sel
    16. PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    17. Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe..
    18. Yetim ailenin yarım kalan evi..
    19. Yangında meraklı kalabalık yüzünden..
    20. Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi
    21. ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim..
    22. Vali Su: “Sahil Güvenlik, vatandaşa..
    23. Edirne’de ev yangını
    24. Yardıma muhtaç ailenin dramı yürek..
    25. Edremit’te muhtarlarla değerlendirme..
    26. ‘Ölüm Kavşağı’nda trafik kazası: 1..
    27. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    28. Yemen'de Husiler tarafından..
    29. Araklı’daki selde hayatını kaybeden 5..
    30. Çaldıkları klima ve televizyonları..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu