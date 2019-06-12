0553 313 94 23

TBMM Genel Kurulu

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar:- "Bakan Soylu ve AK Parti hükümetleri göreve geldikten sonra terörizmle mücadelede her türlü yolu denemiş ve büyük başarılara imza atmışızdır"

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:47
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti hükümetleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görev döneminde terörizmle mücadelede her yolun denendiğini ve büyük başarılara imza attıklarını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görev ve yetkileri" hakkında verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, toplumsal algıda Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri gibi bazı bakanlıkların günlük siyasetten ve onun getirdiği çekişmelerden ari kurumlar olarak algılandığını, bu kurumları idare eden bakanların da siyasi polemikten kaçındıkları anlattı.

Son dönemde bu anlayıştan uzaklaşıldığını savunan Ergun, "İlgili bakanlar, özellikle de İçişleri Bakanı adeta günlük siyasetin propaganda şefi haline gelmiş durumdadır." ifadesini kullandı.

Terör olayları ve şehitlerin artmasının Soylu'nun görevini layıkıyla yapamadığının somut göstergesi olduğunu ileri süren Ergun, Süleyman Soylu'nun FETÖ ve uyuşturucuyla mücadelede de başarısız olduğunu belirtti.

Ergun, "Sayın Bakan seçim gezileri yaparken sokaklar uyuşturucu satıcılarının yuvası olmuş, gençlerimiz, hatta çocuklarımız uyuşturucu satıcılarının açık hedefi haline gelmiştir." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da yapması gerekenleri yapmayan, yapmaması gerekenleri yapan bir bakan profiliyle karşı karşıya kalındığını öne sürerek, İçişleri Bakanı Soylu'nun güvenliği sağlamakla görevli olduğunu vurguladı.

Bayraktutan, "Sayın Bakan, Trabzon'daki mitinge 'photoshop' dedi. Mitinge gösterdiği ilgiyi başka şeylere de göstersin." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise "Bakan Soylu ve AK Parti hükümetleri göreve geldikten sonra terörizmle mücadelede her türlü yolu denemiş ve neticesinde büyük başarılara imza atmışızdır." dedi.

Vatan için şehit olmaya hazır olduklarını vurgulayan Günnar, "Bakın, bugün 2 şehit verdik. Biz, bu 2 şehidimizi verdiğimizde, onların siyasi temsilcileri ve PKK'nın sözde yetkilileri İstanbul seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım'ın seçimleri kaybetmesi için birtakım görüşler, stratejik taktikler vermekte ve çalışmalarını devam ettirmekteler. Beklentim, 'Biz, Kandil'dekilerin olduğu yerde olmayız.' söylemidir. Biz, İYİ Parti'den de bunu bekliyoruz. Çıkın, 'Kandil benim düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı da dostumdur.' deyin." ifadelerini kullandı.

Soylu döneminde maddeye bağlı ölümlerin 941'den 581'e düştüğüne işaret eden Günnar, 58 bin 356 kişinin de uyuşturucudan tutuklandığı bilgisini verdi.

"Neden siyasi olarak sahalarda İçişleri Bakanı yer almaktadır?" şeklinde ifadelerin kullanıldığını belirten Günnar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bütünlüğü için, Türkiye'nin geleceği için, aziz milletimizin geleceği için bütün düşmanlarımıza ders vermek adına Bakanlığın görevlerinden biri de kamu düzenini, genel ahlakı ve Anayasa'da yazılı hürriyetleri korumaktır. Ve bunları gerçekleştirirken düşmanlarımıza karşı topyekun seferber olduk ve AK Parti, AK Parti üyesi Süleyman Soylu, diğer siyasiler gibi aynı şekilde memleketi için, milleti için, vatanı için İstanbul seçimlerinde de Trabzon seçimlerinde de Türkiye'nin her seçiminde ve her yerinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. 'Bu niye böyle oluyordur?' demek abesle iştigaldir."

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin, "Belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları"na ilişkin ve CHP'nin, "Demiryollarındaki yük ve yolcu taşımacılığı" konusundaki araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri de kabul edilmedi.

"Demiryollarındaki yük ve yolcu taşımacılığı" ile ilgili grup önerisinin görüşmelerini, Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri de Genel Kuruldaki izleyici locasından izledi.

Grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, "Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:47
  1. Adnan Günnar
  2. tbmm genel kurulu
  3. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, araçların camlarını parçaladı
    1. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı,..
    2. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    3. Bingöl’de yetim ve öksüz çocuklar..
    4. Sisi'ye suikast girişimi davasında 32..
    5. Serayla köye göçtüler şimdi de OSB..
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. Marius Sumudica Türk antrenör Şener..
    8. Isparta’da gül kokulu festival korteji
    9. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    10. Kocaali’de metrekareye 50 kilogram..
    11. Görevliyi darp edip, cep telefonlarını..
    12. Cezayir'de rejim yanlısı sendika..
    13. ABD'den İran Devrim Muhafızları'nın..
    14. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    15. Borsada endekslerin değişimi
    16. Borsada işlem hacmi sıralaması
    17. Kaymakam Güven, Pazaryeri Belediyesini..
    18. (Özel) Büfeci, arkadaşının bıraktığı..
    19. Borsada günlük işlemler (2)
    20. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    21. Borsada günlük işlemler (1)
    22. Ödemiş’i sağanak vurdu: Araçlar..
    23. Uşak Valisi Kocabıyık göç yolunda..
    24. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama..
    25. Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı..
    26. Suudi Arabistan ve BAE'nin destek..
    27. TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan..
    28. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    29. ABD'li müsteşardan Türkiye'ye "terörle..
    30. Liseliler mezuniyeti göbek atarak..
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!