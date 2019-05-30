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TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:- "Son 500 yıllık süre zarfında meydana gelen değişim ve dönüşümün 17 yıllık AK Parti iktidarından istenmesi AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan beklentinin büyüklüğünü ifade ediyor"- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:- "Siz bizim belediye başkanlarımızı Fatih'in fethettiği şehrin yıl dönümüne davet etmiyorsanız, siz Fatih'in 'F'sini kavrayamamışsınız demektir"

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:19
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Fatih Sultan Mehmet'ten bugüne tarihsel değişim ve dönüşüm üzerinden AK Parti'den cevap istendiğini belirterek, "Son 500 yıllık süre zarfında meydana gelen değişim ve dönüşümün 17 yıllık AK Parti iktidarından istenmesi AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan beklentinin büyüklüğünü ifade ediyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da içeren "torba kanun" teklifinin birinci bölümünün kabul edilmesinin ardından ikinci bölüm üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, kanun teklifleri hazırlanmasında torba teklif yöntemini eleştirerek, "Bu uygulamayı bizden sonra gelen nesiller iyi olarak yad etmeyecektir. Size iyi bir hukuk mimarlarıymış demeyecekler. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir." ifadesini kullandı.

Yarın açıklanacak 2019 yılı birinci çeyrek büyümesinin eksi yönlü olacağı değerlendirmesini yapan İYİ Partili Yılmaz, bu konuda alınması gereken tedbirlerin ertelendiğini, bunun da zarara yol açtığını savundu.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünün dün kutlandığını anımsatan Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesinde gittiği çarşıda bir esnafın, "Ben siftah ettim, diğer ihtiyacını da komşudan alın" diyerek sergilediği ahlaki istikamete dikkati çeken Yılmaz, bugün ise Fatih Sultan Mehmet dönemindeki anlayıştan devletin yardım etme düşüncesiyle verdiği kömürü, ihtiyacı olmamasına rağmen alıp serbest piyasada satan insanlar topluluğu haline gelindiğini söyledi.

Yılmaz, bu konuda ise AK Parti'nin izlediği politikayı eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Yılmaz'ın açıklamasının ardından söz alarak, Fatih Sultan Mehmet'ten bugüne tarihsel değişim ve dönüşüm üzerinden AK Parti'den cevap istendiğini anımsattı.

Özkan, bunun adının "tarihsel sosyoloji" olduğunu belirterek, "Son 500 yıllık süre zarfında meydana gelen değişim ve dönüşümün 17 yıllık AK Parti iktidarından istenmesi AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan beklentinin büyüklüğünü ifade ediyor. İnşallah biz bu beklentiyi milletimizden aldığımız destekle hayata geçireceğimizi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, törenlere seçilmiş CHP'li belediye başkanlarının davet edilmediğini söyleyerek, "Siz bizim belediye başkanlarımızı Fatih'in fethettiği şehrin yıl dönümüne davet etmiyorsanız, siz Fatih'in 'F'sini kavrayamamışsınız demektir." şeklinde konuştu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, devletin teşvik uygulamalarıyla sanayiciye nefes aldırmayı amaçlandığını belirterek, seçim bölgesi Kütahya için önem taşıyan Zafer Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Bölgenin, 6 milyon metrekarelik bir alana sahip olduğunu ve bu alanın altyapısını il olarak çözemeyeceklerini ifade eden Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek beklediklerini kaydetti.

Simav'ın ısınmasının jeotermal ile sağlandığını anlatan Erbaş, ilçeye doğal gazı getirecek firmanın "doğal gaz geldikten sonra jeotermal ile ısınmaya müsaade etmeyeceğinin" söylendiğini aktardı. Erbaş, "Doğal gaz bağlantısı gerçekleştikten sonra bu tercih ilçe halkına bırakılmalıdır. Vatandaş dayatmayla değil kendi tercihiyle doğal gaza geçmelidir." dedi.

Aslanapa'daki konut sorununu da aktaran Erbaş, hastanedeki 4 doktorun, saat 17.00'den sonra, konaklayacak yer olmaması nedeniyle ilçeyi terk ettiklerini ifade etti. Erbaş, Aslanapa ve benzeri ilçelerin bu yöndeki sorunlarının çözülmesi için TOKİ'nin devreye sokulmasını istedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:19
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan
  3. tbmm genel kurulu

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