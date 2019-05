TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Gezi olayları, zamanın yargısından geçtikçe bu ülkeye karşı bir kalkışma olduğunu göreceksiniz. Gezi ile eş zamanlı bir şekilde Sisi darbesinin, Arap Baharı'nın yaşandığı dönemlere bakılacak olunursa Türkiye adeta uçurumun kenarından dönmüştür." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü olduğunu anımsattı. Azerbaycan'ın bağımsızlığına uzanan yolun meşakkatli ve kanlı geçtiğinin altını çizen Türkkan, "Bağımsızlık uğruna şehit olmuş askerleri ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi sevgi ve saygı ile anıyorum. İki devlet tek millet anlayışımız devam edecektir." dedi.

Türkkan, terör örgütü üyesi suçlaması ile görevlerine son verilen, yapılan yargılamalar sonunda suçsuzluğu kanıtlanan KHK'lilerin de görevlerine iadesinin bir an evvel yapılması gerektiğini söyledi. Söz konusu kişilerin ailelerinin mağdur olduğunu belirten Türkkan, "Her gün yeni trajik hikayeler ortaya çıkmaktadır. Bu mağduriyetleri gidermek devletin vazifesidir." diye konuştu.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine dönmeye başladıklarını hatırlatan Türkkan, Göç İdaresine 22 bin Suriyelinin bu kapsamda başvurduğunu söyledi. Türkkan, "Bayramda ülkesine dönebilen Suriyeli neden ülkesinde yaşamaz da Türkiye'ye dönmek ister bunu merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Dualarımız Türk ordusu ile beraberdir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün başlattığı operasyonla eli kanlı terör örgütünün can damarlarını bir bir kesmeye devam ettiğini söyledi.

Alınan bilgilere göre, terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğuna dikkati çeken Bülbül, "Allah'a şükürler olsun ki Mehmetçik'imiz sağ salim görevlerini ifa etmekte, eli kanlı terör örgütünün can damarlarını kesmektedir. Dualarımız Türk ordusu ile beraberdir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da Gezi olaylarının yıl dönümü olduğunu anımsattı. Gezi'nin, her yaştan, her inanıştan, her etnik kökenden insanın demokrasi arayışıyla bir araya geldiği bir etkinlik olduğunu ileri süren Kurtulan, "Bu vesileyle o dönem yaşamını yitirenleri saygı ile anmak istiyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Özel, Azerbaycan halkını haklı davalarında sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerinin söyledi.

Özgür Özel, ayrıca Gezi olaylarının, Cumhuriyet tarihinin "en barışçıl sivil inisiyatif kullanılarak yapılan itaatsizlik eylemi " olduğunu ifade etti.

Gezi olaylarının Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihi açısından, kendileri açısından birer altın sayfa olduğunu belirten Özel, "Çevre duyarlılığından dolayı Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesine karşı çıkmak için orada bulunan gençlere yönelik müdahale, direnişi ve ardından yaşananların tamamını tetiklemiştir. O günlerde 'Talimatı ben verdim.' diyenler bunu yıllar sonra da tekrar edebilecekler mi? Olaylar sırasında yaşamını yitirenler oldu. Ölenleri saygı ile anıyoruz. Gezi olaylarından dolayı halen tutuklu yargılanan Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu başta olmak üzere Gezi sürecine ilişkin dosyanın içeriğinin tamamen boş olduğunu, Gezi sürecinin karalanamayacak kadar ak olduğunun altını çizmek gerekiyor." dedi.

- "2002-2019 yılları arasında 5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise tartışmaların olabileceğini ancak korunması gereken en önemli değerin demokrasi ve hukuk devleti kuralları olduğunu söyledi.

Dünya genelindeki tartışmalara bakıldığında "Hukuk varsa orada barış olduğunu görüyoruz." ifadesini kullanan Özkan, şöyle devam etti:

"Tek başına yasa hiçbir anlam ifade etmez. Yasanın tek başına olduğu yerde hukukun üstünlüğünden bahsetmemiz söz konusu değil. Hukukun üstünlüğü söz konusu olduktan sonra bütün hukuk düzeni ve barış egemen olacaktır. Dünden bugüne tartışmalar oldu ülkemizde. Bizim iç kalkışma diye ifade ettiğimiz olayların yıl dönümü. Birileri tarafından Gezi olaylarına özgürlük, demokrasi denilebilir ancak dün seneyi devriyesini idrak ettiğimiz Adnan Menderes'in, Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idamının nedeni olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. 27 Mayıs darbesi bu ülkeye acı bedeller ödetmiş olmasına rağmen 1980'e kadar özgürlük ve demokrasi bayramı olarak kutlanmıştır. Gezi bir şekilde özgürlük bayramı olarak 6 yıldır kutlanıyor. Zamanın yargısından geçtikçe Gezi'nin bu ülkeye karşı bir kalkışma olduğunu göreceksiniz. Gezi ile eş zamanlı bir şekilde Sisi darbesinin, Arap Baharı'nın yaşandığı dönemlere bakılacak olunursa Türkiye adeta uçurumun kenarından dönmüştür. Gezi zaman içerisinde anlaşılacaktır.

Siz bizi eleştiriyor, biz sizi eleştiriyor olamasaydık demokrasiden söz edemezdik. 2002-2019 yılları arasında 5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. Hangi ilde yaşıyorsanız yeşili görüyorsunuz. Çevre hassasiyeti milletimiz adına yapılmış çalışmalardır."