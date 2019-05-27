TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kaset kumpasları ve siyasi suikastların takip edilmesi halinde terör örgütünün yolunun çok net şekilde bulunacağını söyledi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için 2012'de yapılan KPSS ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "KPSS hırsızlığında" milyonlarca kişinin alın terinin çalındığını, bu hırsızlığa kimler ön ayak olmuş, göz yummuş, çanak tutmuş ise bunları milletin bilmeye hakkı olduğunu söyledi.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in gözaltına alındıktan sonra bırakıldığını anımsatan Koncuk, Demir'in ifadesinde "2012'de sınavda soruların çalındığını, matbaa aşamasında alındığını tespit ettik ama Diyarbakır ile sınırlı olduğunu anladım, lokal olduğunu tespit ettik, iptal etmedik." dediğini belirtti. Koncuk, önemli bir kişinin, sınavı iptal etmeyin talimatı verdiğini, Demir'in önemli siyasetçinin adının ifşa olmaması için mi serbest bırakıldığını sordu.

Hırsızlık yapıldığını, ÖSYM'nin tespit ettiğini belirten Koncuk, "Milyonlarca evladın alın terinin çalınmasına göz yumuluyor. Siyaset içinde bu hırsızlığa göz yuman kimlerdi? Diyarbakır dışında diğer illere soruların gitmediğini nereden bileceğiz? Diyarbakır ile sınırlı kalması bir sınavın sağlıklı olması anlamına gelir mi? Bu milletin, bu hırsızlığın arkasında kimlerin olduğunu, hangi siyasetçilerin olduğunu, hangi önemli siyasetçinin sınavı iptal etmeyin talimatı verdiğini öğrenme hakkı var. Demir'in onda biri, binde biri kadar hatası olan ihraç ediliyor, hapiste olanlar var." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "İktidardasınız, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili bir şey söylemiyorsunuz. Siyasi ayağı ortaya konulmamış bir teşkilatın sağlıklı şekilde tartışılması mümkün değil." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Ali Demir'i kim atadı? Görevde kalmasına kim onay verdi? Demir, gözaltına alınmasından sonra neden serbest bırakıldı? Demir'in görevde kalmasını sağlayan kimlerdi?" sorularını yönelterek, "FETÖ ile mücadelede samimiysen burada İYİ Parti'nin araştırma önergesine Evet de. Sorular çalındı. Siz onları tanıyorsunuz da ondan mı korkuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise kürsüye çıkan konuşmacıların, "AK Parti, FETÖ'nün siyasi ayağını konuşmuyor." eleştirilerine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti olduğunu, bu söylemlerle Türk yargısının töhmet altında bırakıldığını belirtti.

Menekşe, "2010-2012 KPSS sürecine baktığımızda nelerin yapıldığına bizler de şahit olduk, biz bunu kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletine yapılan, milyonlarca insanın umudunu ve ümidini kıran bir hırsızlık, haksızlık söz konusudur fakat bunu sadece bizim iktidarımıza mal etmek yersizdir. Bu FETÖ sadece 2002'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinde etkin yapı değildi. AK Parti iktidarı, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'ye mensup her kesime gereğini yaptı, hala da yapıyor. FETÖ'ye, PKK'ya terör örgütü diyemeyen insanların bu kürsüde gelip bu ifadeleri kullanmasını kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sataşma gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Biz okul açıyoruz" denildiğini, herkesin demokratik olarak bu hakkını kullanabildiğini ancak milli iradeye, ülkenin birliğine, kardeşliğine, ulusal bütünlüğüne tehdit olduğunda "Dur" dediklerini söyledi. Özkan, bayraklarını, vatanlarını, devletlerini, vatanlarının istikrarını vermediklerini ifade ederek, PKK'nın, FETÖ'nün iplerinin yurt dışında birleştiğini kaydetti.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi uzantı araştırılmak isteniyor mu, araştırma önergesine de gerek yok, bir yöntem söylüyorum: Karşımızdaki terör örgütü kasetli ve silahlı terör örgütü müdür? Evet. Kaset kumpaslarıyla Türk siyasetine yön vermeye çalıştı mı? Evet. Silahla, siyasi suikastlarla Türk siyasetine yön vermeye çalıştı mı? Evet. Kaset kumpaslarını ve siyasi suikastları takip ettiğiniz takdirde terör örgütünün yolunu çok net şekilde bulursunuz. Kaset ve silahla dizayn edilmek istenen partilere baktığımızda orada FETÖ'nün tevil yollu veya doğrudan borazancılığını yaptığını görüyoruz."

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisinin oylamasında CHP yoklama talebinde bulundu. Yapılan iki oylamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.