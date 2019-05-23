TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararına yönelik, "Sayım döküm cetvellerindeki eksikliklerle sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde kanuna aykırılık ve usulsüzlüklerin seçimin güvenilirliğini ve dürüstlüğünü ortadan kaldırması ve seçim sonucuna doğrudan etki etmesi sebebiyle seçimin iptaline ve yenilenmesine karar verilmiştir. 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde millet iradesiyle sonuç belirlenecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Tunceli Belediye Meclisince alınan kararla belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı "Tunceli" ibaresinin değiştirilerek, yerine "Dersim" ibaresinin yazılması kararının alınmasını eleştirdi.

Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bu tip hevesi tolere etme imkanımız yok. Kanunlarımızda açık hükümler var. Bu tür düzenleme yapma salahiyeti TBMM'dedir. Bu mevzuda en küçük bir müsamaha bile göstermeyiz. Resmi yazışmanın Türkçe olduğu anayasada açıktır. Orta zeka seviyesinde herkes okuyunca anlayabilir o hükmü. Bu hükmün inadına davranmak açık olarak 'anayasayı tanımıyorum.' demektir. Böyle bir yöneticilik yapılmaz. 'Buğdayı organik, nohutu makul fiyatlara yetiştiriyorum, istihdam problemlerini çözüyorum, belediye başkanı olarak makam arabası kullanmıyorum, belediye otobüsüne biniyorum'un sonu 'devlete de meydan okuyorum' şekline dönüşemez. Herkes işini yapsın. İlgilileri ciddiyetle bu işe müdahaleye, sorumluluğa davet ediyorum."

- "Minare çalınmış ama kılıf uydurulamamış"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladığını anımsatarak, AK Parti'nin itirazlarının haklı olduğunun gerekçeli kararda ortaya konulduğunu söyledi.

Başkanı kamu görevlisi olmayan sandık kurullarının teşkilinin hiçbir hukuki gerekçeyle savunulamayacağına dikkati çeken Akçay, şöyle konuştu:

"YSK gerekçesinde kamu görevlisi olması gereken sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin talepte bulunmalarına karşın siyasi partilere verilmediği belirtilmiş, YSK bu konuda ilçe seçim kurullarının görevlerini kanuna uygun olarak yerine getirip getirmediklerinin tespitinin olağanüstü gerekçeyle ortaya çıktığına dikkati çekmiştir. Bu ifade olağanüstü itiraz dilekçesinin meşruluğunu kanıtlar niteliktedir. Yine seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta usulüne uygun olarak düzenlenmediği belirtilmiştir. Bu 108 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281 yani iki aday arasındaki farkın 2 katından fazla. Bu durum seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemiştir. Netice itibarıyla seçim hukuku bir şekil hukukudur. Seçimlerin hukukiliği ve meşruiyeti kanunda gösterilen emredici şekil kurallarına uyumla sağlanır. Öz olarak söylemek gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi hukukidir, meşrudur."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin şunları kaydetti:



"Yüksek Seçim Kurulu, iktidar ittifakından aldığı talimatla halkın iradesine açıkça el koymuştur. YSK'nin bu kararından açık şekilde anlaşılan 7 hakimin seçmen iradesine kurulan tuzağı kabul ettiğidir. Bu kararın hiçbir yerinde oyların çalındığına ilişkin bir ifade bulunmamaktadır. Zorlama bir karardır. Minare çalınmış ama kılıf uydurulamamıştır. 'Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu' kararı olarak hukuk literatürüne geçecek ibretlik bir metindir. Aslında bu seçim iptali gerekçesinden çok, suç üstü yaktalanma gerekçesi olarak da tarif edilebilir. Bu hakimlerin yargılanmaları için artık herhangi bir iddianameye de ihtiyaç yoktur. Bu gerekçe, onların yargılanma iddianamesi olabilecek derecededir. Bu cübbesiz hakimlerin yeri aslında Yüce Divan'dır. Derhal istifa etmelidirler."



- CHP'li Özkoç'tan AA muhabiri Nişancı'nın ailesine başsağlığı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sözlerine görevi sırasında Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın günlerdir süren arama çalışmalarının sonuçlandığını ve cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "Kendisine ve arama çalışmalarında yaşamını yitiren Jandarma Arama Kurtarma Timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin de Özkoç, 250 sayfalık rapor içerisinde sandık kurullarının bir oyu bile değiştirdiğine yönelik herhangi bir ifade bulunmadığını söyledi. Özkoç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karara şerh koyan, bu hukuksuzluğa dahil olmak istemeyen 4 üyenin ortak noktası, somut bir delilin bulunamayışı ve seçmen iradesinin yok sayılmasıdır. Elimizde tuttuğumuz gerekçeli karar Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinin tespiti ve tescilidir. Bunu tespit ve tescil edenlerden biriyse Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'dir. Yine kazanacağız. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zorbalığa karşı birleşecek, Ekrem İmamoğlu, milletin adayı olarak yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir. Hukuksuzluğa karşı mücadelemiz bununla da kalmayacak, bunun arkasında duranlarla, buna destek olanlarla tarih sayfasında aldıkları yerlerde daima mücadele edecek ve tarihimizin Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir şekilde var olması için mücadele edeceğiz."

- "18 sandıkta hiç sayım döküm cetveli yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise YSK'nin gerekçeli kararında, sandık başkanlarının kamu görevlisi olma zorunluluğuna riayet edilmediği, buna aykırılığın seçimin güvenirliliğine ve dürüstlüğüne halel getirdiği, söz konusu içtihatların farklı bir kanuni düzenlemeye istinaden ortaya çıktığı, aslında yeni kanuni düzenlemenin önceki içtihatları geçersiz kıldığı hususunun tespit edildiğini söyledi.

18 adet sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadığının, 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının yer almadığının tespit edildiğinin altını çizen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde olan toplam 108 adet sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı ise 30 bin 231'dir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sayım ve döküm cetvelinin düzenlenmediği 18 sandığın 16'sında ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetvelinin düzenlenmiş olduğu gerçeğidir. 90 sandığın 41 tanesinde ilçe belediye başkanlığı için, 47 tanesinde ise ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetvelinin düzenlendiği görülmektedir. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksikliklerle sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde kanuna aykırılık ve usulsüzlüklerin seçimin güvenilirliğini ve dürüstlüğünü ortadan kaldırması ve seçim sonucuna doğrudan etki etmesi sebebiyle seçimin iptaline ve yenilenmesine karar verilmiştir. 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde millet iradesiyle sonuç belirlenecektir. Hayırlı olsun."







