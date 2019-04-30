TBMM Genel Kurulu Genel Kurulda, 3 uluslararası anlaşmaya dair kanun tekliflerinin maddeleri görüşüldü

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, 3 uluslararası anlaşmaya dair kanun teklifinin maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma'ya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Nijer Arasında Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile KKTC Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alındı. Kanun tekliflerinin maddeleri oylanarak kabul edildi. TBMM Başkanvekili Celal Adan, perşembe günü kanun tekliflerinin tümünün açık olmasının yapılacağını belirtti. Adan, daha sonra komisyonun yerini almaması nedeniyle birleşimi 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.