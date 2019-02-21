TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklif, görüşmeler sırasında siyasi parti grupları adına söz alınmadığı için kısa sürede yasalaştı.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yasal düzenleme nedeniyle memnuniyetini bildirerek, milletvekillerine teşekkür etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin Adana'daki 50. kuruluş yıI dönümü programında Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi arayarak, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adını Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirileceğini bildirdiğini anımsattı.

Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya teşekkür etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, düzenlemeden dolayı memnuniyetini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yapılan değişiklikten onur duyduğunu belirterek, Alparslan Türkeş'in Türk siyasetinde çok büyük bir karşılığı olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, alınan karar gereğince, TBMM Başkanı seçimini yapmak ve 24 Şubat Pazar günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapattı.