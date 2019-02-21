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TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı:- "Deniz Baykal, Türk siyasetine eleştirileri ve değerlendirmeleri ile önemli katkılar sağladı. Bundan sonra da eleştiri ve değerlendirmelerinden istifade edeceğiz"- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:- "Saygın bir devlet adamı olan Deniz Baykal'ı uzun bir aradan sonra TBMM çatısı altında aramızda bulunmasından onur duyuyoruz"

21 Şubat 2019 Perşembe 16:00
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Deniz Baykal, Türk siyasetine eleştirileri ve değerlendirmeleri ile önemli katkılar sağladı. Bundan sonra da eleştiri ve değerlendirmelerinden istifade edeceğiz." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından Meclis Başkanvekili Levent Gök, siyasi parti temsilcilerine yerinden söz verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, uzun bir aradan sonra Deniz Baykal'ı görmekten mutlu olduklarını belirterek, Baykal için sağlıklı yaşam diledi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtalan, Baykal'ın Türkiye siyasetinde önemli bir şahsiyet olduğuna işaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Baykal'ın, Türk akademik ve siyasi hayatına önemli katkılar yaptığını, uzun bir aradan sonra kendilerini Meclis Genel Kurul salonunda görmekten mutlu olduklarını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Deniz Baykal'ın saygın bir devlet adamı olduğunu belirterek, "CHP'nin önceki genel başkanı, değerli büyüğümüzün uzun bir aradan sonra TBMM çatısı altında aramızda bulunmasından dolayı onur duyuyoruz. Bundan sonraki hayatında, hep birlikte ülkemizin mutluluğu ve geleceği için çalışacağız. Sayın Baykal'ın bundan sonra da bizimle birlikte olmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Baykal'ın akademik ve siyasi kimliğine dikkati çekti. Baykal'ın saygın bir siyasetçi olduğunu dile getiren Bostancı, "Geçmişte yayınladığı kitapları ve kıymetli çevirileri ile biliyoruz. Önemli devlet görevlerinde bulundu. CHP Genel Başkanlığını yürüttü. Türki siyasetine eleştirileri ve değerlendirmeleri ile önemli faydaları oldu. Bundan sonra da eleştiri ve değerlendirmelerinden istifade edeceğiz. Kendilerine bundan sonraki hayatında sağlık ve afiyet diliyorum." diye konuştu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Levent Gök, Türkiye'nin önemli ve çetin tartışmalardan geçtiğini, ortak zeminlerde buluşmaya ihtiyaç olduğunu ve Deniz Baykal'ın bu ortamı bir kez daha herkese gösterdiğini ifade etti.

- "Lazca yayın yapılsın"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Dünya Anadili Günü" nedeniyle gündem dışı söz aldı. Konuşmasına Lazca başlayan Bekaroğlu, dünyada 7 binden fazla dilin konuşulduğunu bu dillerin yarısının kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Bekaroğlu, Türkiye'de 36'ya yakın dilin konuşulduğunu ve aynı şekilde bunların da yarısının yok olma tehlikesi yaşadığını belirtti.

Bazı ana dillerin, azınlık dili olması nedeniyle yok olduğunu ifade eden Bekaroğlu, "Ülkemizde sınırlı da olsa bazı kolaylıklar yapıldı. Kürtçe veya başka dillerde yayın yapılıyor ancak ana dillerin bu şekilde yaşaması mümkün değil. Devlet ana dilleri desteklemek zorundadır. Seçmeli ders imkanı verildi ancak yeterli destek yok. Lazca yayın yapılmasını istiyoruz. Yok olmaya yüz tutan dillerde de yayın yapılması gerekir." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş Ermeni Devleti vatandaşlarının sınır dışı edilmesiyle ilgili önerisinin çarpıtıldığını belirtti. Destici, "Önerim, mütekabiliyet esaslarına göre, Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş yüz bin Ermeni Devleti vatandaşının sınır dışı edilmesiyle ilgili." dedi.

Gündem dışı söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, tekstil ihracatçılarının sorunlarını, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise jeotermal enerjinin önemine ilişkin görüşlerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:00
  1. Deniz Baykal yemin etti
  2. tbmm genel kurulu

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