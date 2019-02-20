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TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:- "Binali Yıldırım'ın başarısı için dua eden hoca... Dini kullanıyorsunuz ama milleti paçavraya çevirdiniz, bunun hesabını hem bu dünyada, hem öbür dünyada vereceksiniz"- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin:- "Allah hesap görücüdür fakat biz siyasilerle ilgili hesap günleri seçimlerdir. Önümüzde seçimler var. Vatandaşlarımız karar verecek. Bağırsak da çağırsak da vatandaşlarımız görüyor, anlıyorlar. Bu seçim, hepimiz için imtihandır" - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan:- "ABD hala 'çekileceğiz' diyerek oyalarken, Sayın Erdoğan hala icraata geçmeyip 'geldik, geliyoruz' demeyi sürdürüyor. Devlet sözünün ağırlığını ayaklar altına düşürmeyin, bir şey yapılacaksa yapın. Münbiç'e girilecekse girin, Kandil'e gidilecekse gidin. İYİ Parti arkanızda"

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, iktidarın yerel seçimlere yönelik bazı çalışmalarını eleştirerek, "Binali Yıldırım'ın başarısı için dua eden hoca... Dini kullanıyorsunuz ama milleti paçavraya çevirdiniz, bunun hesabını hem bu dünyada, hem öbür dünyada vereceksiniz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun vefatının 4. yılı olduğunu anımsatarak, "Tarih bölümü birincisi olan ve okulunu bitirmesine aylar kala saldırıya uğrayan Fırat Çakıroğlu, uzunca bir süre hain terör örgütü PKK'nın hedefindeydi. Ege'de öğrenci kılığına girmiş teröristler tarafından şehit edilen evladımızı rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.

Çakıroğlu'nun katilinin öğrencilikten atılma kararını kaldıran, Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyeliğine atanmasını kabul etmediklerini belirten Türkkan, "Bu kararı şiddetle kınıyoruz. Bunu şehidimize yapılan çok büyük bir haksızlık olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Suriyeli sığınmacıların Türkiye için ekonomik, güvenlik ve sosyal bir vakaya dönüştüğünü savunan Türkkan, önlem alınmazsa 20 yıl içerisinde Türkiye'deki her 13 kişiden birinin Suriyeli olacağını söyledi. Türkkan, "ABD hala PYD'ye silah gönderirken, 'çekileceğiz' diyerek oyalarken, Sayın Erdoğan hala icraata geçmeyip 'geldik, geliyoruz' demeyi sürdürüyor. Devlet sözünün ağırlığını ayaklar altına düşürmeyin, bir şey yapılacaksa yapın. Münbiç'e girilecekse girin, Kandil'e gidilecekse gidin. İYİ Parti arkanızda." değerlendirmesini yaptı.

- "Allah onlardan razı olsun"

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de Çakıroğlu'nu ölümünün 4. yılında rahmetle yad etti. Çakıroğlu'nun da diğer şehitler gibi vatanı uğruna canını verdiğini belirten Bülbül, şunları söyledi:

"Allah onlardan razı olsun. Hepimize, onlar gibi bu memleket, bu millet, inandıkları değerler için hiçbir şekilde taviz vermeden, sapmadan, dönmeden bir hayat sürmeyi nasip etsin. Canımızı da Allah o şekilde alsın. Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve bütün ülkücü hareket camiasına başsağlığı diliyorum."

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Mersin'de işçilerin yaşamını yitirdiği kazanın ihmal nedeniyle meydana geldiğini ileri sürerek, bu konuda önlemler alınmasını istedi.

Kurtulan, Van'da 3 çocuğun gözaltı sırasında işkence gördüklerinin doktor raporlarıyla belgelendiğini savundu.

- "Soğan patates kuyruğundakilere acımadan yazmışlar"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal adaletin Türkiye'nin artık unutmaya başladığı bir unsur olduğunu öne sürdü. 2019 Yılı Yatırım Programı'nın Türkiye'nin gerçeklerinin bir tarafa bırakıldığını ileri süren Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnafımız mağdur, çiftçilerimiz iflas etmişler, tarlalarımız boş, ekilmiyor ama yatırım bütçesi açıklanırken tarımı 10 milyar liradan 5 milyar liraya düşürerek, yani yüzde 50 azaltılırken, sarayın bütçesi 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarılıyor. Peki saray bu parayla ne yapacak? Onu da inanın yüzleri kızarmadan, utanmadan, soğan patates kuyruğundakilere acımadan yazmışlar. Okluk'ta yeni saray, Ahlat'ta köşk, Cumhurbaşkanına tahsis edilen Yıldız Sarayına restorasyon. Allah bunların gözünü doyursun, sadece kendi şaşaaları, rantları için yaptıkları her şeyin cezasını bu dünyada adaleti yok ederek alamıyorlarsa, öbür dünyada karşılarına çıkartsın. Bu kadar insafsızlık, bu kadar adaletten yoksunluk olamaz."

AK Parti'nin yerel seçimlerde oy toplamak için caminin içerisinde kahvaltı verdiğini iddia eden Özkoç, "Binali Yıldırım'ın başarısı için dua eden hoca... Dini kullanıyorsunuz ama milleti paçavraya çevirdiniz, bunun hesabını hem bu dünyada, hem öbür dünyada vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

- 5 parti grubundan destek

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şöyle konuştu:

"Allah hesap görücüdür fakat biz siyasilerle ilgili hesap günleri seçimlerdir. Önümüzde seçimler var. Vatandaşlarımız karar verecek. Bağırsak da çağırsak da vatandaşlarımız görüyor, anlıyorlar. Bu seçim, hepimiz için imtihandır. Ettiğiniz bu dualar Rabbim karşılığını verecek ben inanıyorum. Dünyada da ahirette de hepsinin karşılığını alacağız. Ben dua ediyorum, beddua değil; Allah hepimize iyi işler yapmayı nasip etsin, iktidara da muhalefete de."

Tarlalarda en çok kadınların çalıştığına işaret eden Zengin, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın hayvan hakları konusunda araştırma komisyonu kurulmasına yönelik teklifine, Meclis'teki 5 partinin grubunun da destek verdiğini bildiren Zengin, kendisinin de bir kedisi olduğunu söyledi.

Kamuoyuna yansıyan hayvan hakları ihlallerinden büyük rahatsızlık duyduklarını ve bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Zengin, "Bu manada komisyon kurulmasına destek veren bütün siyasi gruplarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı bir netice olmasını temenni ediyorum." dedi.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin
  2. Binali Yıldırım
  3. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
  4. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
  5. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül
  6. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu

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