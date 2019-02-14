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TBMM Genel Kurulu

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

14 Şubat 2019 Perşembe 17:34
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdikleri grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin, "siyasi yozlaşma ve siyasi yolsuzluklara" yönelik grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, "Milletvekillerini, özel durum ve zaaflarından faydalanıp transfer etmek hangi ahlak kurallarıyla açıklanabilir? Muhalif görülen herkese vicdansızca iftira atmak hangi vicdana sığar?" diye sordu.

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti'nin, İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesine değinerek, "Siz daha dün FETÖ iddiası olan, kovulan bir bakanı aday yapacaksınız. Onun dışında 15 vekili günübirlik alacaksınız, geri göndereceksiniz sonra da benzer argümanlarla siyasi ahlaktan bahsedeceksiniz. Hadi oradan." dedi.

Şenol Bal ise "Bir bakanın adayımız olmasından bahsettiniz. Sizin daha önce bakanlığınızı yapmış, FETÖ ile suçlanıyor güya. Madem öyle Sayın Bülent Turan, o ne kadar FETÖ'cüyse Sayın Cumhurbaşkanı da o kadar FETÖ'cüdür veya halen buradaki ve geçmişteki milletvekilleri ne kadar FETÖ'cüyse o söylediğiniz zat da o kadar FETÖ'cüdür. Madem FETÖ ise niçin soruşturma açıp içeri almıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, "Hepiniz zaten FETÖ'cüsünüz" demesi üzerine AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

Yokuş'un sözlerini aynen iade ettiğini ve reddettiğini belirten Bülent Turan, şunları söyledi:

"Herkes biliyor ki FETÖ'ye karşı en çok dik duran grup, bu gruptur. Oradan bağırarak 'Sen FETÖ'cüsün' demek doğru değil. Çıkın meydana görelim.

Adaylarını kendilerine yakıştırıyorlarsa hayırlı olsun. Diyecek lafımız yok. İlgili şahsın, FETÖ ile ilgili meselede, gazeteleri kapatılırken takla atarak oraya gidip nasıl direndiğini, nasıl 'O gazeteyi, bu bankayı kapatamazsınız' diye kavga ettiğini biliyoruz. Bu yüzden yolumuzu ayırdık. FETÖ'ye karşı dik duran kim varsa bugün burada, dik duramayan kim varsa kayboldu gitti."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Turan'ın, "15 milletvekilinin alınıp verilmesini" eleştirdiğini belirterek, "CHP olarak 15 milletvekilimizi demokrasi yolculuğuna çıkardık. Verdik mi verdik. Verdiysek resmi, hukuki ve karşımızda Türkiye'nin meşru bir partisine 15 vekil verdik. Sizin gibi hiçbir zaman Fetullah Gülen'e bilmem kaç tane vekil kontenjanı vermedik." diye konuştu.

Bülent Turan, Özel'e, "O tarz, 15 vekili gönder ağlayarak. Al geriye bunu, tekrar ağlayarak. O seçimlerde yüzde 25 olan oyları yüzde 20'ye düştü. Eğer bu demokrasinin bir adımıysa halkın bunu takdir etmesi lazımdı. Tam tersine halk oylarını azalttı." karşılığını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da "Devlet icra makamıdır, iftira makamı değildir. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz; grubumuz da dahil içimizde FETÖ'cülerle irtibatlı, iltisaklı olan bir Allah'ın kulu varsa, 15 Temmuz şerefsizliğine bulaşan bir tane namussuz varsa bunu bulacaksınız, cezalandıracaksınız." sözlerini sarf etti.

Tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, birleşime ara verdi.

İYİ Parti'nin önerisi ile HDP'nin "gıda güvenliği" ve CHP'nin "ilaçta dışa bağımlılık ve Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında sabit kur uygulaması nedeniyle vatandaşların ilaca erişememesine neden olan sorunlar" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:34
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  2. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu
  3. tbmm genel kurulu

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