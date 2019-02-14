TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumartesi Anneleri'nin yakarışlarını dile getirebilecekleri bir meydanın, bunu söyleyebilecekleri bir alanın kendilerine çok görüldüğü bir Türkiye'yi yaşattığı için iktidar partisini kınıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İzmir İktisat Kongresi'nin, 17 Şubat Pazar günü yıl dönümünün olduğunu anımsatarak, "21. yüzyılın müreffeh Türkiye'sini, İzmir İktisat Kongresi ruhuyla inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Akçay, down sendromuyla doğan 13 yaşındaki Fatima Kevser'in, Dünya Para-Tekvando Yarışması'nda dünya şampiyonluğunu elde ederek, Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Erkan Akçay, ormanların korunması için canla başla mücadele eden orman muhafaza memurlarının maaş ve özlük haklarından mahrum kaldığını belirterek, bu mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Akçay, şöyle devam etti:

"Adli Kolluk Yönetmeliğinin icra kuvvetini oluşturan beş unsuru; polis, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza ve orman muhafaza olarak geçmekte ancak özlük haklarında polis, jandarma, sahil güvenlik ayrı gümrük muhafaza ve orman muhafaza ayrı değerlendirilmektedir. Orman muhafaza memurlarının da yıpranma payı ve 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil edilmesi adilane bir yaklaşım olacaktır."

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, siyasi partilerin 31 Mart seçimlerine ilişkin açıkladığı kadın adayların az olduğunu, HDP'nin ise açıkladığı 290 adayın yarısını kadınların oluşturduğunu söyledi. Kurtulan, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinin ise devam ettiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Özel, bugün ayrıca piyanist İdil Biret'in, 1951 yılında 10 yaşındayken Sevgililer Günü'nde Paris'te verdiği konserin de yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Her vesileyle kötülenen, aşağılanan o 'tek parti dönemi' denilen, aslında hepimizin değerlerinin, başarılarının ve başarısızlıklarının ortak olduğu bir dönemde, İdil Biret gibi bir çocuk 'Harika Çocuklar Projesi' kapsamında Paris'te 10 yaşında konser vermişti. Bir ülkenin bilime, sanata, çocuklarına, gençlerine verdiği önemin sonucunun nasıl alındığına dair bu örnekleri arttırmak da mümkün." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, meydanlar, sokaklar onlara kapatıldıkça "Cumartesi Anneleri"nin sesini Meclise taşımaya devam edeceklerini daha önceleri de söylediklerini anımsatarak, "Cumartesi Anneleri"nin 724. haftasında Mehmet Şirin Maltu için adalet istediğini söyledi.

Özel, "Cumartesi Anneleri'nin yakarışını dile getirebilecekleri bir meydanın, bunu söyleyebilecekleri bir alanın kendilerine çok görüldüğü bir Türkiye'yi yaşattığı için iktidar partisini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.