0553 313 94 23

TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:- "Cumartesi Anneleri'nin yakarışını dile getirebilecekleri bir meydanın, bunu söyleyebilecekleri bir alanın kendilerine çok görüldüğü bir Türkiye'yi yaşattığı için iktidar partisini kınıyoruz" - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:- "21. yüzyılın müreffeh Türkiye'sini, İzmir İktisat Kongresi ruhuyla inşa etmeliyiz"

14 Şubat 2019 Perşembe 15:54
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumartesi Anneleri'nin yakarışlarını dile getirebilecekleri bir meydanın, bunu söyleyebilecekleri bir alanın kendilerine çok görüldüğü bir Türkiye'yi yaşattığı için iktidar partisini kınıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İzmir İktisat Kongresi'nin, 17 Şubat Pazar günü yıl dönümünün olduğunu anımsatarak, "21. yüzyılın müreffeh Türkiye'sini, İzmir İktisat Kongresi ruhuyla inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Akçay, down sendromuyla doğan 13 yaşındaki Fatima Kevser'in, Dünya Para-Tekvando Yarışması'nda dünya şampiyonluğunu elde ederek, Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Erkan Akçay, ormanların korunması için canla başla mücadele eden orman muhafaza memurlarının maaş ve özlük haklarından mahrum kaldığını belirterek, bu mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Akçay, şöyle devam etti:

"Adli Kolluk Yönetmeliğinin icra kuvvetini oluşturan beş unsuru; polis, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza ve orman muhafaza olarak geçmekte ancak özlük haklarında polis, jandarma, sahil güvenlik ayrı gümrük muhafaza ve orman muhafaza ayrı değerlendirilmektedir. Orman muhafaza memurlarının da yıpranma payı ve 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil edilmesi adilane bir yaklaşım olacaktır."

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, siyasi partilerin 31 Mart seçimlerine ilişkin açıkladığı kadın adayların az olduğunu, HDP'nin ise açıkladığı 290 adayın yarısını kadınların oluşturduğunu söyledi. Kurtulan, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinin ise devam ettiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Özel, bugün ayrıca piyanist İdil Biret'in, 1951 yılında 10 yaşındayken Sevgililer Günü'nde Paris'te verdiği konserin de yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Her vesileyle kötülenen, aşağılanan o 'tek parti dönemi' denilen, aslında hepimizin değerlerinin, başarılarının ve başarısızlıklarının ortak olduğu bir dönemde, İdil Biret gibi bir çocuk 'Harika Çocuklar Projesi' kapsamında Paris'te 10 yaşında konser vermişti. Bir ülkenin bilime, sanata, çocuklarına, gençlerine verdiği önemin sonucunun nasıl alındığına dair bu örnekleri arttırmak da mümkün." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, meydanlar, sokaklar onlara kapatıldıkça "Cumartesi Anneleri"nin sesini Meclise taşımaya devam edeceklerini daha önceleri de söylediklerini anımsatarak, "Cumartesi Anneleri"nin 724. haftasında Mehmet Şirin Maltu için adalet istediğini söyledi.

Özel, "Cumartesi Anneleri'nin yakarışını dile getirebilecekleri bir meydanın, bunu söyleyebilecekleri bir alanın kendilerine çok görüldüğü bir Türkiye'yi yaşattığı için iktidar partisini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:54
  1. Erkan Akçay
  2. orman muhafaza memuru
  3. Özgür Özel
  4. tbmm genel kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı
    1. Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 11..
    2. Artvin Turizm İstişare Toplantısı
    3. Maskeli öğrenciler 4 okulu soydu
    4. Konyaspor, Fenerbahçe taktiğini çalıştı
    5. Suriyeli 2 aylık Mira, yatağında ölü..
    6. Kayseri’deki fuhuş operasyonu
    7. Gaziantep’te 3 kilogram uyuşturucu ele..
    8. Pervin Ersoy Kadıneli’ni ziyaret etti
    9. Salihli’de 16 çift, nikah için 14..
    10. Bir gecede 3 dükkan soydu kameraya..
    11. Irak'ta bombalı saldırı: 8 ölü
    12. ALKÜ’de Girişimciler ödüllerini aldı
    13. Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile..
    14. Kartal’da 21 kişinin hayatını..
    15. Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli..
    16. TBMM Genel Kurulu
    17. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    18. Ruhani: “Suriye ile Türkiye arasındaki..
    19. Soğuk hava balıkçılara yaradı
    20. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:..
    21. 14 Şubat Fotoğraf Sergisi’nde eşiyle..
    22. Cinsel istismar sanığı TIR şoförü:..
    23. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın..
    24. Öğrenciler kuşları "ev"lendirdi
    25. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    26. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
    27. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
    28. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    29. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    30. Dev şirket üretimi durduruyor!
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı