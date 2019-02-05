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TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan:- "(Salda Gölü) Burayı da Uzungöl'e çevirmeye mi niyetlisiniz? Salda Gölü'ne dokunmayın"- CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker:- "Dağdan Salda Gölü'ne kadar yapılacak olan herhangi bir inşaat faaliyeti, gölün biyolojisine, ekolojisine ciddi zarar verecektir"- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:- "Amaç, kesinlikle Salda Gölü'nün imara açılması değildir, kontrolsüz bir yapılaşmanın önüne geçilmesidir"

05 Şubat 2019 Salı 16:48
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Salda Gölü'nde Millet Bahçesi yapılmasıyla, kontrolsüz bir yapılaşmanın önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, emeklilikte yaşa takılanlar sorununun gittikçe büyüdüğünü, toplumsal bir sorun haline dönüştüğünü söyledi.

Türkkan, "Bu insanlar sadaka dilenmiyor. Sadece senelerce ödedikleri, emanet ettikleri primlerin emekli maaşı olarak kendilerine iade edilmesini istiyorlar. İşsiz kalanlar prim ödemeden sağlıktan bile yararlanamıyorlar." dedi.

Türkkan, emeklilikte yaşa takılanların 10 Şubat Pazar günü Ankara'da toplanacaklarını ifade ederek, onların yanında olacaklarını belirtti.

Türkkan, Salda Gölü'nün "Millet Bahçesi olma tehlikesiyle karşı karşıya" olduğunu söyleyerek, "Burayı da Uzungöl'e çevirmeye mi niyetlisiniz? Salda Gölü'ne dokunmayın." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçen işçilere yapılan zam oranlarının enflasyonun altında kaldığını belirterek, bununla ilgili yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.

CHP Grubu adına söz alan Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bucak'ta bin 271 kişinin bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvuru yaptığını kaydederek, bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının etkin bir araştırma yaparak, olayı ortaya çıkarmasını istedi.

Göker, dağdan Salda Gölü'ne kadar yapılacak herhangi bir inşaat faaliyetinin, gölün biyolojisine, ekolojisine ciddi zarar vereceğini dile getirerek, ekolojik sistemin yıkıma uğrayacağını savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sanki Salda Gölü'nde yapılaşma olacak, binalar yapılacak gibi bir bilgi kirliliği bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Göl, sit alanının ötesinde özel çevre koruma bölgesi ilan ediliyor. Daha sıkı bir koruma tedbiri uygulanacak. Geçen sene 500 bin kişi gölü ziyarete bulundu. Bütün çabalara rağmen çadırlar, derme çatma yapılar oraya kuruluyor. Bunların kanalizasyonu yok. Arabayla kıyıya kadar geliniyor. Bakanlığın yapmaya çalıştığı gölü korumak.

Kontrol altına alınmaya çalışılan, korunmaya çalışılan gölün kendisidir. Gölün, bu doğa harikasının o beyazlığını, kumsallarını, güzelliğini sürdürmek için bakanlık gereken çabayı gösterecektir. Amaç kesinlikle Salda Gölü'nün imara açılması değildir, kontrolsüz bir yapılaşmanın önüne geçilmesidir."

- AK Parti Grup önerisi

Konuşmaların ardından AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

Tezkerenin ardından, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla verilen araştırma önergeleri birleştirilerek görüşülecek.

Genel Kurulda, daha sonra, 51 maddelik Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.


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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:48
  1. Aden Körfezi
  2. Genel kurul
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