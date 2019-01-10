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TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - Meslek ahlakına ve tarafsızlığına riayet ederek basın özgürlüğünü kullanan ve vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünün gereklerini yerine getiren tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum" - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:- "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Unutuyoruz, Türkiye'de 141 gazeteci tutuklu, cezaevlerinde ömürlerini hücrelerde tüketiyorlar gazetecilik yaptıkları, yazdıkları, çizdikleri için. Bugün aslında onların da günü ama onlar dışarıda değil içerideler"

10 Ocak 2019 Perşembe 16:14
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meslek ahlakına ve tarafsızlığına riayet ederek, basın özgürlüğünü kullanan ve vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünün gereklerini yerine getiren tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Grup başkanvekilleri, basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz hizmet eden tüm bağımsız gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirterek, "Gazetecilerin üzerlerinde iktidar baskısı hissetmeden, özgür ve bağımsız olarak haber yapabildiği bir Türkiye bizim olmazsa olmaz şartlarımızdandır." diye konuştu.

Hükümetin basını tek sesli yaptığını öne süren Türkkan, "Geldiğimiz bu noktada Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 157. sırada yer almaktadır. Bu tablo bizim oluşturmak istediğimiz demokratik Türkiye hayalinden oldukça uzaktır." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "Hem çalışan gazetecilerin hem de çalışamayan, çalışmalarına fırsat verilmeyen gazetecilerin gününü kutluyorum." dedi. Bilgen, medyanın özgürce çalışmasının önemsenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Unutuyoruz, Türkiye'de 141 gazeteci tutuklu, cezaevlerinde ömürlerini hücrelerde tüketiyorlar gazetecilik yaptıkları, yazdıkları, çizdikleri için. Bugün, aslında onların da günü ama onlar dışarıda değil içerideler." diye konuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Özkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da günü mü bugün? Üç buçuk ay önce hunharca öldürülen, paralanan, cesedi bulunamayan… Onun da günü mü bugün? Üstelik de suçluların elini kolunu sallaya sallaya terk ettiği bir ülkede, sanki komedi filmi çekiyormuş gibi Akasya Sokak'a, Cemal Kaşıkçı Sokağı adını verip, faillerini buradan gönderip, öldürüldüğünü bile bile onları yakalamadan Türkiye'de yaşanan bu rezaletin üstü örtülebilir mi? İşte ben, bugün hala görevlerine devam eden, tutuklanmayan, öldürülmeyen, içeride ya da dışarıda çalışan tüm gazetecilerin gününü bu vahim tablo altında bir kere daha kutluyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin, insan hak ve özgürlüklerinin takipçisi, güvencesi olan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Özkan, şöyle devam etti:

"Meslek ahlakına ve tarafsızlığına riayet ederek basın özgürlüğünü kullanan ve vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünün gereklerini yerine getiren tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Gazetecilerimiz en zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini dahi riske atmak suretiyle görevlerini yerine getirmektedirler. Halkın doğru, tarafsız ve sağlıklı haber alma hak ve özgürlüklerini hayata geçirmektedirler."

Konuşmaların ardından İYİ Parti Grubu'nun Türkiye'deki vakıf üniversitelerine ilişkin verdiği araştırma önergesinin bugün gündeme alınması önerisi ele alındı.

Müzakerelerin ardından öneri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:14
  1. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  2. Ayhan Bilgen
  3. Cahit Özkan
  4. Engin Özkoç
  5. Lütfü Türkkan
  6. tbmm genel kurulu

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