TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşülecek.

Genel Kurulda, HDP'nin, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin rakamlar ve erkek şiddetiyle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

Öneri üzerine HDP adına söz alan İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, kadın cinayetleri ve kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesiyle ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması önerileri olduğunu hatırlattı.

Birçok kadının, şiddeti ne yargıya ne karakollara ne de devletin herhangi bir kurumuna bildirmediğini savunan Gülüm, "Kadınlar, çözüm üretilmeyeceğini, şiddetle baş başa kalacağını gördüğü için bunlar hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunma gereği de duymuyor çünkü bazı suç duyuruları yapıldıktan sonra kadın çok daha fazla şiddete maruz kalıyor." diye konuştu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, resmi verilere göre Türkiye'de kadınların yüzde 40'ının şiddet gördüğünü savundu.

Kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin şekilde uygulanamadığını ileri süren Cesur, "Şiddeti önlemek, kadınların toplum içindeki sosyal refahını ve huzurunu artırmak, kadının eşit yaşam standartlarını öncelik alan politikalar üretmekle mümkündür." dedi.

Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi uygulamasının derhal kaldırılması gerektiğini belirten Cesur, "Erkek terapi evleri gündeme getirilmeli. Kadınıyla erkeğiyle uygar, demokrat, müreffeh bir Türkiye yaratmak için geleceğe güvenle bakarak karşılıklı sevgi ve dayanışmayla hareket etmeye mecburuz." diye konuştu.



AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle 17 yıl boyunca kadına ait sorunları siyaset üstü bir mesele olarak ele aldıklarını belirtti.

Katırcıoğlu, "Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, bu ihanetin içine girmiş herkes cezasını çekecektir." dedi.

HDP'nin önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin, araştırma görevlilerinin sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarıyla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, görevini iyi yaptığı için öldürüldüğünü dile getirdi.

Şenel'in, kendileri açısından bir eğitim şehidi olduğunu söyleyen Emre, "Ülkemizde iyi ki görevini böyle layıkıyla yapmak isteyen, bilimin yol göstericiliğinin bilincinde olan sorumluluk sahibi arkadaşlarımız var. Bizlerin politikacılar olarak görevi, bu durumlar karşısında üzüntülerimizi belirtmekle sınırlı değil. Bu olayları derinlemesine incelemek, araştırmak, dersler çıkarmak, sorgulamak bizlerin görevleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz de Türkiye'deki sayısı 46 bine ulaşan araştırma görevlilerinin çok sayıda sorunu bulunduğunu söyledi.

Üniversitelerde öğrenci sayısının artmasına karşın araştırma görevlisi sayısının azaldığını savunan Filiz, "Öğrenci başına düşen araştırma görevlisi sayısının her geçen gün azalmasıyla, araştırma görevlilerinin laboratuvar, proje, sınav ve benzeri görevleri sebebiyle bilimsel araştırma çalışmaları ikinci plana düşmektedir." dedi.

CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

- Çalışma takvimi belirlendi

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi üzerinde görüşmelere bugün başlanacak.

Teklif, 3 bölüm halinde "temel kanun" olarak görüşülecek. 71 maddelik teklifin Genel Kuruldaki müzakerelerinin 15 Ocak Salı günü tamamlanması öngörülüyor.

Daha sonra TBMM Genel Kurulunda, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Komisyonunda boş bulunan ve siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için seçim yapıldı.

Seçim sonucu Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, komisyonun yeni üyesi oldu.

Öte yandan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi kabul edilmedi.