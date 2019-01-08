0553 313 94 23

TBMM Genel Kurulu

TBMM Başkanvekili Levent Gök:- "Yeni yılda Türkiye'mizin menfaatlerini gözeterek ortak noktalarda buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan 2019'dan ümitliyim"

08 Ocak 2019 Salı 16:34
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Yeni yılda Türkiye'mizin menfaatlerini gözeterek ortak noktalarda buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan 2019'dan ümitliyim." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Yeni yılın ilk birleşiminin gerçekleştirildiğini dile getiren Gök, 2019'un Türkiye'ye ve dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Gök, "2019'da Türkiye'mizin bütün sorunlarını aşmış olarak herkesin birbirine sevgi, saygı ve nezaketle yaklaşacağı, tartışmaları bu düzlemde gerçekleştireceği, herkesin aynı gemide olmanın bilinci içinde olduğu, Türkiye'mizin menfaatlerini gözeterek ortak noktalarda buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan 2019 yılından ümitliyim." diye konuştu.

Levent Gök, dayısı vefat eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınları vefat eden milletvekillerine başsağlığı diledi.

Daha sonra grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2019'un hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bu hafta sonu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'a gittiğini hatırlatan Akbaşoğlu, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere vatan ve millet müdafaası için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lüftü Türkkan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın, dün Meclis Başkanlığından istifa etmesinin söz konusu olmadığını açıkladığını hatırlattı.

Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifa etmemesinin, "AK Parti'nin 16 yıldır yaptığı gibi hukuk tanımazlık" olduğunu savunan Türkkan, şöyle konuştu:

"Madem İstanbul'u yönetmeye talipsiniz ve bu kapsamda belediye başkan adayı oluyorsunuz, o zaman Meclis Başkanlığını neden bırakmıyorsunuz? Sayın Yıldırım'ı tanıyan biri olarak kendisinin de bu hususta vicdanen rahatsız olduğunu biliyorum. Sayın Yıldırım'ı, vicdanın gereğini yapmaya davet ediyorum. Aksi halde kaybeden yine demokrasi ve hukuk olacaktır. Meclisin yaptığı yasaya uymak herkes için zorunlu bir vazifedir ama buna en başta uyması gereken kişi de Sayın Meclis Başkanının bizatihi kendisidir. O uymazsa bundan sonra kimseyi 'yasalara uymuyor' diye suçlayamazsınız."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye öyle bir noktada ki cinayetler işleniyor fakat cinayetlerin failleri bilinmiyor. Anneler, kaybolan çocuklarının peşindeler." dedi.

Cumartesi annelerinin, bu durumun simgesi olduğunu söyleyen Özkoç, "Bu yüzden cumartesi annelerinin kendi haklarını aramasının engellenmesi insanlık suçudur. Bizim bununla ilgili muhakkak bir tavır geliştirmemiz ve evlatlarının acısını yaşayan bu insanların sesini yok etmememiz gerekir. Annelerin sesini kesmek değil, cinayetlerin önünü kesmek gerekir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, yeni yılın huzur, adalet ve demokrasi getirmesini diledi.

28 cezaevinde 114 tutuklunun açlık grevi yaptığını belirten Kurtulan, açlık grevlerinin sonlandırılması için Meclisin inisiyatif alması gerektiğini söyledi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:34
  1. Meclis Başkanlığı
  2. tbmm başkanvekili levent gök
  3. tbmm genel kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları listesi
    1. AK Parti Balıkesir ilçe belediye..
    2. Af Örgütü'nden Hindistan'a: Arakanlı..
    3. Hollanda, ülkedeki suikastlardan..
    4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    6. 11 yaşındaki İranlı kız çocuğu..
    7. Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
    8. Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın..
    9. Sözleşmeli 20 bin öğretmen tercihleri..
    10. "Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümü..
    11. Galatasaray, Eskişehirspor berabere..
    12. Temizlik simgeleri hamamlarımız
    13. Eski polislere FETÖ'den hapis cezası
    14. CHP'de istifalar art arda geliyor! 6..
    15. Düzce'de eğitime kar engeli
    16. "Plastik kullanımını terk edip,..
    17. Dinozor fosilini satmaya çalışırken..
    18. GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp..
    19. Emekliyi sevindiren gelişme! 498 TL 9..
    20. Uyumak minikleri obezlikten koruyor
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'