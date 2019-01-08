TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Yeni yılda Türkiye'mizin menfaatlerini gözeterek ortak noktalarda buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan 2019'dan ümitliyim." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Yeni yılın ilk birleşiminin gerçekleştirildiğini dile getiren Gök, 2019'un Türkiye'ye ve dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Gök, "2019'da Türkiye'mizin bütün sorunlarını aşmış olarak herkesin birbirine sevgi, saygı ve nezaketle yaklaşacağı, tartışmaları bu düzlemde gerçekleştireceği, herkesin aynı gemide olmanın bilinci içinde olduğu, Türkiye'mizin menfaatlerini gözeterek ortak noktalarda buluşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan 2019 yılından ümitliyim." diye konuştu.

Levent Gök, dayısı vefat eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınları vefat eden milletvekillerine başsağlığı diledi.

Daha sonra grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2019'un hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bu hafta sonu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'a gittiğini hatırlatan Akbaşoğlu, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere vatan ve millet müdafaası için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lüftü Türkkan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın, dün Meclis Başkanlığından istifa etmesinin söz konusu olmadığını açıkladığını hatırlattı.

Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifa etmemesinin, "AK Parti'nin 16 yıldır yaptığı gibi hukuk tanımazlık" olduğunu savunan Türkkan, şöyle konuştu:

"Madem İstanbul'u yönetmeye talipsiniz ve bu kapsamda belediye başkan adayı oluyorsunuz, o zaman Meclis Başkanlığını neden bırakmıyorsunuz? Sayın Yıldırım'ı tanıyan biri olarak kendisinin de bu hususta vicdanen rahatsız olduğunu biliyorum. Sayın Yıldırım'ı, vicdanın gereğini yapmaya davet ediyorum. Aksi halde kaybeden yine demokrasi ve hukuk olacaktır. Meclisin yaptığı yasaya uymak herkes için zorunlu bir vazifedir ama buna en başta uyması gereken kişi de Sayın Meclis Başkanının bizatihi kendisidir. O uymazsa bundan sonra kimseyi 'yasalara uymuyor' diye suçlayamazsınız."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye öyle bir noktada ki cinayetler işleniyor fakat cinayetlerin failleri bilinmiyor. Anneler, kaybolan çocuklarının peşindeler." dedi.

Cumartesi annelerinin, bu durumun simgesi olduğunu söyleyen Özkoç, "Bu yüzden cumartesi annelerinin kendi haklarını aramasının engellenmesi insanlık suçudur. Bizim bununla ilgili muhakkak bir tavır geliştirmemiz ve evlatlarının acısını yaşayan bu insanların sesini yok etmememiz gerekir. Annelerin sesini kesmek değil, cinayetlerin önünü kesmek gerekir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, yeni yılın huzur, adalet ve demokrasi getirmesini diledi.

28 cezaevinde 114 tutuklunun açlık grevi yaptığını belirten Kurtulan, açlık grevlerinin sonlandırılması için Meclisin inisiyatif alması gerektiğini söyledi.



