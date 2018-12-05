TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar her zaman kadın girişimcilerin yanında olduk. Kadın girişimcilere verdiğimiz teşvik ve desteklerle, onların iş hayatında rol almalarını sağladık." dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, yerlerinden söz alan milletvekillerinin konuşmalarının ardından, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 84. Yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kurtuluş Savaşı sonucu kurulan modern Cumhuriyet'in en önemli devrimlerinden birinin kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi olduğunu belirtti.

Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin çağdaşlaşmaya dönük önemli bir adım olduğunu dile getiren Gök, bugün ise Türkiye'de siyasette kadının temsilinin son derece yetersiz olduğunu söyledi. Gök, Meclisteki kadın temsil oranının yüzde 17,48 olduğunu kaydetti.

Gök, kadınların fazlasıyla hak ettikleri siyasal alandaki ağırlığının yerine getirilmesi için herkesin ciddi bir uğraş vermesi gerektiğini ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen, İsmet İnönü tarafından Meclise sunulan bir teklifle kabul edilen 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 84. yıl dönümünde bütün kadın siyasetçilerimizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Gök, daha sonra partilerin grup başkanvekillerine söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel başkanının bir kadın olduğunu hatırlatarak, "Partisinin genel başkanı hanım olan, seçilmeye irade koymuş bir hanımefendinin siyaset etme haklarını kullanmaya teşebbüs ettikten sonra başına gelenleri sessizlikle savuşturan Meclisimizin mesuliyetsizliğine sitem edeyim. İktidarın, seçilmek için ortaya iradesini koymuş bir hanımefendinin izzetine, iffetine bu kadar ağır hakaretler yapılırken sessizliğine sitemi bugün edilmesi gereken bir vazife gibi söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede nitelikli ürün tedarik edilmesinin imkanının depoculukla mümkün olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Depoculuğun son noktada, terör envanterine birtakım sebze meyveyi alarak, enflasyonla mücadele aritmetiğinin bir unsuru haline getirilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, depo basmak yerine ürünlerin pazara ulaşması noktasında ağır maliyet hesaplarının artmasına neden olan akaryakıt ÖTV'si ve nakliye giderlerinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

MHP grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin, Türk milletinin kadına verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

Türk kadınının, siyasal haklarını pek çok devletten önce elde etmiş olsa da dünyada ve Türkiye'de kadının karar alma mekanizmasındaki yerinin tartışıldığını dile getiren Taşlıçay, "Kadına yönelik ekonomik şiddet ile mücadele, kadının karar alma mekanizmalarındaki yerinin de en büyük destekleyicisidir. Kadının ekonomik olarak önündeki engelleri aşmamız, ülkemizin temel meselesi olmalıdır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, kadınların toplumdaki yeriyle ilgili kanunlarla düzenleme yapmak ne kadar değerliyse, zihinsel dönüşümü gerçekleştirmenin de o kadar önemli olacağını vurguladı.

Bilgen, partilerinden, geçen yıl 8 kadın milletvekilinin, bu dönem seçilen bir kadın milletvekilinin, 30'un üzerinde kadın belediye başkanının cezaevinde 2019'u karşılıyor olmasının Türkiye için bir geriye gidişi ortaya koyduğunu savundu.

İstanbul Havalimanı işçilerinin bugün görülen davalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bilgen, şöyle konuştu:

"Çok ilginç bir iddianame üzerinden yargılama devam ediyor. Sendika temsilcilerinin işçilerle görüşmesi suç gibi tarif edilmiş. 'Sözde sendika yöneticileri', 'Sözde sendika çalışanları' şeklinde ifade edilmiş. Eğer siyasetçiyi sözde diye, gazeteciyi sözde diye, sendikacıyı sözde diye tarif etmeye başlarsanız bu ülkede demokrasinin kırıntısı bile kalmaz. Bir işçi, yanındaki mesai arkadaşı hayatını kaybetti diye slogan atmış."

- "Hep birlikte doğru bir pencereden bakabilmemiz lazım"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, öğretmenin, annenin, kadının bir gün hatırlanmasının kimsenin sorununu çözmeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Olaya, hep birlikte doğru bir pencereden bakabilmemiz lazım. Türk kadınının 1934'te elde ettiği seçme ve seçilme hakkını, Fransız kadını 10 yıl sonra, İtalyan kadını 11 yıl sonra, Yunanistan kadını 20 yıl sonra, İsviçre 30 yıl sonra elde etmiş ama bugün bir Fransız, İtalyan, Yunanistan, İsviçre kadınına baktığınızda oradaki kadınların hayata katılma oranları ve güçleriyle, Türkiye'nin maalesef mukayesesi bile söz konusu değil. Türkiye'de hepimizin bunun üzerinde düşünmesi gerekir."

Meclisteki kadınların sayısına işaret eden Altay, "81 il valimizin 17'sinin bu orana göre kadın olması lazım. 950 kaymakamımızın 160'ının kadın olması lazım. Türkiye'nin niye bir kadın emniyet müdür olmasın?" diye konuştu.

- "Kadınlarımızın çalışma hayatında çok daha etkin rol almalarını sağladık"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'ın hayatını kaybeden annesine Allah'tan rahmet, milletvekili Kalsın ve ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.

Gelişmiş Batı uygarlıklarındaki kadınlardan önce Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin, Türkiye'nin medeniyetiyle gurur duyulmasını gerektiren bir konu olduğunu belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde kadınlarımızın sosyal hayatta, akademide, ticarette, sivil toplumda, bürokraside çok etkin, çok daha başarılı roller alabilmeleri için yapısal reformaların gerçekleşmesi gereğinden hareketle bir dizi anayasal ve yasal reform gerçekleştirdik. Bu reformların en büyüğü, 2010'da hayata geçirilen kadınlar lehine pozitif ayrımcılık düzenlemesidir. Yine aynı şekilde yasal reformlarla ve uygulamada atılan adımlarla bugün Türk kadınının sosyal hayatta, akademide, ticarette, sivil toplumda, bürokrasideki rolü ve etkinliği artmıştır."

Özkan, AK Parti'nin kadınlara verdiği değeri de anımsatarak, "AK Parti, bir kadın hareketidir. Kadın kolları teşkilatımız tamamen kendi teşkilatlarını kurmak, kendi kongrelerini gerçekleştirmek suretiyle siyasi hayatımızda etkin bir rol almıştır." diye konuştu.

Gençlik kolları ve ana kademe teşkilatlarında pozitif ayrımcılık düzenlemesine uygun şekilde kadın kontenjanı olduğunu anlatan Özkan, "Cumhuriyet tarihinde kadın milletvekili sayısı itibarıyla 53 rakamı, bir grupta, AK Parti Grubu'nda temsil edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kadınların siyasi hayatta çok daha etkin rol alabilmeleri için onların ekonomik, sosyal, siyasi anlamda imkanlarını genişletmekle mümkün olacağını belirten Özkan, "AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar her zaman kadın girişimcilerin yanında olduk. Kadın girişimcilere verdiğimiz teşvik ve desteklerle, onların iş hayatında rol almalarını sağladık. Çalışma hayatında, kadınlarımızın daha güçlü yer alabilmesi için doğum yardımları, emzirme izinleri, engelli çocukları olan annelere 5 yıl erken emeklilik imkanları getirdik. Kadınlarımızın çalışma hayatında çok daha etkin rol almalarını sağladık." diye konuştu.



