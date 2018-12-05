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TBMM Genel Kurulu

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:32
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdikleri grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ilk olarak, İYİ Parti'nin "engellilerin sorunlarına" ilişkin grup önerisinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, MHP'nin bir sene önce aynı konuyla ilgili araştırma önergesi verdiğini belirterek, "Bakalım bu sefer ne oy kullanacaklar. Emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi önce 'evet' dediklerine şimdi 'hayır' mı diyecekler?" ifadelerini kullandı.

Sataşmadan söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu beyefendi ne zaman kürsüye çıksa, MHP'ye atıfta bulunarak bir iki cümle sarf etmeden duramıyor. Bu MHP takıntısı nereden geliyor bilmiyoruz ama bir takıntı olduğu kesin." dedi.

Bütün partilerin verdiği önergelere, kanun tekliflerine saygılı olduklarını ancak bunlara karşı alınan tutuma ilişkin de bütün partilerin birbirine saygılı olması gerektiğini dile getiren Akçay, "MHP, neyi ne zaman vereceğini, neyi destekleyeceğini kendi bilir. Biz, bu beyefendinin keyfine göre hareket edecek değiliz. Bu takıntıdan vazgeçmelerini salık veriyorum." diye konuştu.

CHP'li Arık, yeniden söz alarak, hiçbir partiye takıntılarının olmadığını, hiçbir saygısızlıkta bulunmadığını ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, MHP'nin, hükümete verdiği desteğin "iktidarın denetimsizliğine döndüğü noktada bunu denetime döndürmek için çabaladıklarını" söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, siyasetin müzakere ve münakaşa işi olduğunu belirterek, "Birbirimizi eleştireceğiz. Birbirimizi millete şikayet etme hakkımız var. 'MHP, AK Parti ile birlikte emeklilikte yaşa takılanlar konusunda birlikte hareket etti' deme özgürlüğümüzün siyasette var olduğunu düşünüyorum. Siz bizi PKK ile iş birliği yapmakla itham ediyorsunuz, PKK'nın bin kere terör örgütü olduğunu söylediğimiz halde." diye konuştu.

İYİ Parti'nin önerisi ile HDP'nin "yargı bağımsızlığı" ve CHP'nin "Çukobirlik" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile partilerin grup başkanvekilleri ve temsilcileri, MHP Sinop Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım ile eski Durağan Belediye Başkanı Ali Dalkılıç'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini ilettiler.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:32
  1. Genel kurul
  2. grup önerileri
  3. TBMM

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