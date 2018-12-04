TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Teklif, temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek. Genel Kurul, bugün teklifin birinci bölümünün bitimine, yarın ikinci bölümünün bitimine, ikinci bölümün bitmemesi halinde perşembe günü görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak.

- 2019 yılı bütçe görüşmeleri

AK Parti grubunun kabul edilen önerisi, 2019 yılı bütçe görüşmelerinin takvimini de içeriyor.

Bütçe görüşmelerine 10 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'te başlanacak. Resmi tatil günleri de dahil 12 gün devam edecek görüşmeler 21 Aralık'ta sona erecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesaplarının görüşülmesinin ardından 2019 yılı bütçe teklifi ve 2017 yılı kesin hesap kanunu tasarısının maddeleri oylanacak.

Bütçe görüşmelerinde siyasi parti gruplarına 60'ar dakikalık konuşma süresi verilecek. Her tur için 10 dakika soru, 10 dakika cevap işlemi gerçekleştirilecek.

TBMM Genel Kurulu, ilk günü takip eden bütçe görüşmeleri süresince saat 11.00'de, son gün olan 21 Aralık Cuma günü saat 14.00'te toplanacak.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulunda CHP'nin "çalışma günleri, gündemi ve saatleri", HDP'nin "basın özgürlüğü", İYİ Parti'nin "tarımın sorunları"na ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Ayrıca İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün'ün, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önergesi görüşüldü.



Önerge, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin kabul oyuna karşılık, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Daha sonra, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.