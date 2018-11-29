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TBMM Genel Kurulu

29 Kasım 2018 Perşembe 21:27
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - Türkiye ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının ardından TBMM Genel Kurulunda Türkiye ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.

Teklif, yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, birleşimi, 4 Aralık Salı Günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:27
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