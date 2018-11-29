TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - Adana Aladağ'da, özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler, facianın ikinci yılında Meclis Genel Kurulunda anıldı.

CHP, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğrencilerin yurt ve pansiyonlardaki barınma sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Aladağ'da bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11'i kız öğrenci, 12 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini anımsattı. Sümer, öğrencilerin ailelerinin bugün Meclise gelerek hak, hukuk ve adalet istediğini belirtti.

Yangından sonra delillerin karartılması uğruna Aladağ'daki yurdun bir gecede yıkıldığını ifade eden Sümer, yangından sonra yönetmeliğe uygun olmayan kaç yurdun denetlendiğini, uygun koşulları taşımadığı için kaç yurdun kapatıldığını sorarak, "Etkin bir denetim yok ve çocuklarımızın kıymeti yok." dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, mevcut teftiş sistemiyle yurtların, okulların, özel okulların denetlenmesinin mümkün olmadığını savundu. Koncuk, teftiş için kadroların bulunduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının bu kişileri çalıştırmak yerine boş oturan kişiler durumuna düşürdüğünü öne sürdü.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kredi Yurtlar Kurumuna büyük görev düştüğünü vurgulayarak, hiçbir öğrencinin açıkta kalmaması, gerekirse kiralama yaparak öğrencilere barınma imkanı sağlanması gerektiğini söyledi.

Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra" sunulduğunu belirten Aycan, "Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli. Boşanma bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak tarafı yoktur." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Aladağ'daki yurt yangınına ilişkin davada tek bir tutuklunun bulunmadığını ve çocukların ölümüne neden olan yetkililerin terfi almaya devam ettiğini öne sürdü.

-"Sadece provokatörlük yapmış olursunuz"

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti iktidara geldiğinden bu yana en fazla üzerinde durdukları konuların başında eğitimin geldiğini dile getirdi.

Mesten, iktidara geldiklerinde yaklaşık bin 400 olan yurt sayısının bugün 5 bini geçtiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Hadiselerden her zaman ders alıp bunların üzerine titizlikle giden bir iktidarız. Eğer CHP acılar, kan üzerinden siyaset yapmak istemiyorsa, olumlu siyaset yapın, varsa tespitiniz bize bildirin, hangi kurum, yurtta eksiklik varsa biz de iktidar olarak üzerine gidelim. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir yurtla ya da özel yurtla ilgili tespitiniz olursa biz de sizin kadar üzerine gidelim, cezalandırılması, kapatılması ne gerekiyorsa yapalım. Kan, acı üzerinden siyaset yaparsanız sadece provokatörlük yapmış olursunuz."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Böyle bir anlayışı Allah kahretsin..." sözlerine AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, birleşime ara verdi, arada da iki parti milletvekilleri arasında tartışma sürdü.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Ayrıca HDP'nin Dilovası'ndaki sanayi tesislerine ilişkin grup önerisi de reddedildi.



