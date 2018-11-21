TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 3600 ek gösterge ile ilgili AK Parti Grubunun da bir çalışma yürüttüğünü, bu çalışmalar bittikten sonra 3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifi verileceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "Polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesinin kamuya maliyetinin araştırılması, ek göstergenin verilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerisi ele alındı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 3600 ek gösterge ile ilgili meydanlarda söz verildiğini belirterek, "Söz ağızdan çıkar. Söz ağızdan çıkıyorsa, bu söz mutlaka yerine getirilmelidir." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamu çalışanları için 3600 ek göstergenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bu konuda kanun teklifi verdiklerini anlatan Kalaycı, "Araştırma komisyonu kurulması sorunu çözmez." diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Zaman, mahkemede de karakolda da Mecliste de doğru söyleme zamanı. Meydanlarda verilen sözlerin yerine getirilme zamanı." ifadesini kullandı.

"Bir ileri iki geri yapan milletvekillerine de seslenmek istediğini" dile getiren Arık, "Emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi önce 'evet' deyip sonra 'hayır' demeyin. Sözünüzün arkasında durun." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "16 yıldır iktidarız. 14 kere halkın huzuruna çıkmışız, 6 genel, 3 yerel, 3 referandum, iki cumhurbaşkanlığı seçiminde verilen sözleri yerine getirdiği için her zaman en yüksek oranda oy almış bir partiden bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu konuyla ilgili verilen kanun teklifinin bulunduğunu anımsatan, AK Parti Grubunun da bir çalışma yürüttüğünü bildiren Erdem, "Bu çalışmalar bittiğinde kanun teklifi verilecektir. Bütçeye getireceği yükler, ne zaman başlayacağı, kimlere verileceği gibi konularda sorumluluk sahibi bir parti olarak çalışmalar bittikten sonra, zamanı geldiğinde sözümüzü yerine getireceğiz. Hiçbir sözü yerde kalmamış bir partinin mensubu olarak bu çalışmanın en kısa zamanda yapılacağını biliyorum." diye konuştu.

İYİ Parti'nin önergesi kabul edilmedi.

Öte yandan, HDP'nin "Kadınlara yönelik cinsiyetçi hak ihlalleri" konusunda verdiği araştırma önergesinin bugün gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.



