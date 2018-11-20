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TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda AK Partinin "TBMM'nin çalışma gündemi ve saatlerine" ilişkin grup önerisi kabul edildi- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:- "Millet seçtiği temsilicileri vasıtasıyla egemenlik yetkilerini kullanır. Eğer millet demokrasi içinde bu hükümete destek veriyorsa demek ki doğru işler yapıyoruz"- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Geziye darbe, Osman Kavala'ya terörist diyenler tarih önünde mahcup olacaklardır"

20 Kasım 2018 Salı 20:18
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Millet seçtiği temsilicileri vasıtasıyla egemenlik yetkilerini kullanır. Eğer millet demokrasi içinde bu hükümete destek veriyorsa demek ki doğru işler yapıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Partinin "TBMM çalışma gündemi ve saatlerine" ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, önergelerinin kabul edilmesi durumunda önümüzdeki hafta genel kurulun, çalışmalarını çarşamba gününe kadar tamamlayıp perşembe günü çalışmayacağını, aksi durumda perşembe günü de çalışılacağını söyledi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Mecliste vatandaşı önceleyen bir çalışma temposu içinde olunmadığını, çiftçinin, esnafın, memurun ve diğer vatandaşların sorunlarının çözülemediğini savundu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da "Ne doğru dürüst bir denetleme ne de düzgün bir yasama faaliyeti yapılıyor. Bu Meclis gerektiğinde hafta sonu da çalışmalıdır. Biz perşembe günü çalışmamasını kabul etmiyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Osman Kavala'nın tutukluluğunun bir yıldır devam ettiğini ve hala hakkında bir iddianame hazırlanmadığını söyledi. Özel, "Geziye darbe, Osman Kavala'ya terörist diyenler tarih önünde mahcup olacaklardır." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti hükümetlerinin ülkenin demokratik ve hukuk standardını yükselttiğini vurgulayarak 16 yıldan beri bunun haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. Özkan, "Millet seçtiği temsilicileri vasıtasıyla egemenlik yetkilerini kullanır. Eğer millet demokrasi içinde bu hükümete destek veriyorsa demek ki doğru işler yapıyoruz. Millete hizmet yolunda yaptığımız icraatlarla hem halkın hem de Allah'ın rızasını kazanıyoruz inşallah." diye konuştu.

Özkan, AK Partinin Avrupa Birliği müzakere süreci çerçevesinde hukuk devleti standartlarının yükseltilmesi için reformlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği veya vereceği kararların iç hukuk yollarında mahkemeler nezdinde bağlayıcı olmasına ilişkin yaptığımız Ceza Muhakemesi Kanunu da yine grubumuzun ve Mecliste grubu olan diğer partilerin destekleriyle olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Partinin "TBMM'nin çalışma gündemi ve saatlerine" ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:18
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