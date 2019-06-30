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TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, TBMM Futbol Takımı şampiyonluk elde etti

30 Haziran 2019 Pazar 18:57
TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

ANKARA (AA) - Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı şampiyon oldu.

Antrenörlüğünü milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı, AK Parti'den Fatih Şahin, Mustafa Köse, Mustafa Açıkgöz, Osman Ören, Ahmet Salih Dal, Uğur Aydemir, İbrahim Halil Yıldız, Fehmi Küpçü, Bayram Özçelik, Hacı Turan, CHP'den ise Ahmet Kaya'nın oynadığı TBMM Futbol Takımı, finalde Romanya Parlamentosu Futbol Takımı ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Takım kaptanı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Romanya Temsilciler Meclisi, Romanya Senatosu ve İtalya Parlamentosu futbol takımlarının katılımı ile Romanya'da düzenlenen turnuvada iki maçımızı da kazanarak, şampiyon olmanın ve parlamentomuzu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz."


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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:57
  1. AK Parti Genel Sekreteri
  2. Faith Şahin
  3. şampiyon
  4. TBMM
  5. turnuva

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