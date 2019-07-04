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TBMM Dışişleri Komisyonu

Komisyon, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 8 kanun teklifini kabul etti

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
TBMM Dışişleri Komisyonu

TBMM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 8 kanun teklifini kabul etti.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplandı.

Görüşmelerin ardından, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair ele alınan 10 kanun teklifinden 8'i kabul edilirken, 2 kanun teklifinin müzakereleri ertelendi.

Kabul edilen teklifler şöyle:

Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) ve 56. Maddelerinin Tadiline ilişkin Olarak 6 Ekim 2016 Tarihinde Montreal'de İmzalanan Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 19 Eylül 2002 Tarihinde İmzalanmış Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Katar Devleti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ve Hırvatistan Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
  1. kanun teklifi
  2. TBMM
  3. TBMM Dışişleri Komisyonu
  4. uluslararası anlaşmaların onaylanması

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