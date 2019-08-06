TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Bozkır’a Azerbaycan Diplomatik Hizmet Madalyası TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır’a “Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumları’nın 100.

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır’a “Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumları’nın 100. Yıl dönümü Madalyası” tevcih edildi.

Ankara’nın Azerbaycan Büyükelçiliğinde düzenlenen programla TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’a Türkiye Azerbaycan ilişkilerine siyasi katkılarından dolayı “Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumlarının 100. Yıl dönümü Madalyası” takdim edildi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in tevcih ettiği madalya töreninde, Bozkır ve heyeti hazır bulundu. Törenin ardından toplu fotoğraf çekildikten sonra karşılıklı heyetler basına kapalı görüşmelerini sürdürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.