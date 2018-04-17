TBMM deplasmanda Kenya ile karşılaşacak!

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ev sahipliğinde başkent Nairobi'deki Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, TBMM Parlamenterler Spor Kulubü Başkan Yardımcısı ve eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan ile beraberindeki Türk milletvekilleri, Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adan Keynan ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

"AMACIMIZ İLİŞKİLERİ ARTIRMAK"

Aslan, yaptığı açıklamada,Türkiye ile Kenya arasındaki ikili ilişkilerin 50. yıl dönümü vesilesiyle ülkede bulunduklarını belirterek, "Amacımız iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda daha da artırmak. 20 milletvekili arkadaşımızla beraber yüksek bir katılımla geldik. Kenyalılar da biz de ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Siyasetin yanında dostluğunda da beraber yürümesi için böyle bir spor faaliyeti düzenlendi." diye konuştu.