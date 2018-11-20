TBMM CHP Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın partiden ihracına karar verdi

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20 Kasım 2018 Salı 16:54
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:54
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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