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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan TBB'ye ziyaret

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta:"Çevresel sorunlarla ilgili zihniyet değişikliğini hep beraber yaşamamız lazım. Toplumumuzda 81 milyonun çevresel hassasiyetlerinin artarak devam etmesinden mutluyum"- "Milletimiz, 31 Mart'ta özellikle çevresel sorunlarla alakalı belediyeler neler yapacak, onların vaatlerine bakması lazım. Bu vaatlere göre de değerlendirme yapması lazım ki onları bizim zorlamamız lazım"

18 Ocak 2019 Cuma 16:28
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta'dan TBB'ye ziyaret

ANKARA (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, "Çevresel sorunlarla ilgili zihniyet değişikliğini hep beraber yaşamamız lazım. Toplumumuzda 81 milyonun çevresel hassasiyetlerinin artarak devam etmesinden mutluyum." ifadesini kullandı.

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Balta, TBB'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Muhammet Balta, bu birlikteliğin artarak devam edeceği düşüncesinde olduğunu ifade ederek, "Bizim, sizin hukukçularınızın, buradaki arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin görüşlerine, düşüncelerine ihtiyacımız var. Onu da ifade etmek isterim. Dışarıdan bir gözle bakıp bizlere eksikleri söylemeniz, 'şöyle de yapsak daha iyi olur' demeniz, bizlerin bu yolu yürümemizde yolumuzu kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çağımızın, ülkemizin ve dünyanın da en büyük sorunlarından birisinin çevresel sorunlar olduğunu ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Bu çevresel sorunlarla ilgili zihniyet değişikliğini hep beraber yaşamamız lazım. Toplumumuzda 81 milyonun çevresel hassasiyetlerinin artarak devam etmesinden mutluyum. Bu, gelecek nesiller açısından çok önemli. Bizim, Allah'ın bize verdiği güzelliklerin resmini değil, aslını gelecek nesillere bırakmamız lazım. Bir taraftan da sürdürülebilir bir kalkınma. Kalkınacağız ama diğer taraftan da çevremizi koruyacağız. Bizim görevimiz TBMM olarak çevresel sorunlarla ilgili yasal altyapısında eksiklikler varsa bunları düzeltmek."

Son çıkarılan Çevre Kanunu'nun kamuoyunda sadece "plastik poşet" olarak algılandığına işaret eden Muhammet Balta, "Yasa aslında sadece plastik poşet değil. Bu yasanın amacı Türkiye'de israfı önlemek, kirletmeden temiz tutmak. Bu işi nasıl yapacağız? Bir; bu yasada en önemli şey plastik tüketimini azaltmak. Öz amaç bu. İki; kullanılan malzemelerin doğada kolay çözünür olması veya bir seferlik değil çok seferlik taşıma torbalarının kullanılması." ifadesini kullandı.

- "Partiler üstü bir şeydir"

Bu yasanın uygulanması için bütün tarafların, bütün kanaat önderlerinin, bütün belediyelerin bu işte öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Balta, şöyle devam etti:

"Burada asıl paydaş, parası olan, bu işte öncülük yapacak olan belediyelerdir. İktidar-muhalefet yok burada. Partiler üstü bir şeydir bu. Bütün belediyelerimizin bu konuyla alakalı hassasiyetlerinin olması lazım. Ön planda olması lazım. Belediye başkanları seçiliyor. Onları da zorlamanın tam zamanı. Milletimiz, 31 Mart'ta özellikle çevresel sorunlarla alakalı belediyeler neler yapacak onların vaatlerine bakması lazım. Bu vaatlere göre de değerlendirme yapması lazım ki onları bizim zorlamamız lazım."

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:28
  1. çevre
  2. çevre yasası
  3. TBB'ye ziyaret
  4. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta

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