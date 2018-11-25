TBMM Başkanvekili Şentop Kazakistan'da

ASTANA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop, yakın gelecekte Kazakistan ile çok daha ekonomik ilişkileri güçlendireceklerini söyledi.

Şentop, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri ile Kazakistan'a yaptığı resmi ziyaretin ilk gününde, başkent Astana'daki kültürel mekanları ziyaret etti.

Astana Yunus Emre Enstitüsünü de (YEE) ziyaret eden Şentop ile Cevheri, Müdür Vekili Almagül İsina'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve Türkçe kursu kursiyerleriyle bir araya geldi.

Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın bölgenin en gelişmiş ülkesi olduğunu belirterek, "Gerek şehirleşme bakımından, gerek imkanlar, kültür bakımından gerçekten büyük bir devlet." dedi.

İki ülke arasında dil yakınlığı olduğunu ve bunu artırmak gerektiğinin altını çizen Şentop, şöyle konuştu:

"Birbirimizi büyük ölçüde anlıyoruz. Bir ay önce Özbekistan'a gitmiştik. Bir süre kaldıktan sonra yavaş yavaş kulak aşinalığı oluyor insanda. Halbuki aynı kelimeyi söylüyormuşuz diyorsunuz. Telafuz farklılıkları var. Dolayısıyla burada özellikle dil ilişkilerimiz bakımından bir zemin. Orada yakınlaşmayı sağlamak önemli."

Şentop, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin de güçlenmesi gerektiğini söyleyerek, "İki ülke arasındaki mesafeyi aşacak ulaşım imkanları şu anda altyapı olarak geliştiriliyor. Yakın gelecekte Kazakistan ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendirerek, birlikte iki kardeş devlet olarak çok daha güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ve YEE gibi kurumların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Şentop, yarın "Astana Küresel Entegrasyon, Güvenlik ve Barış Merkezi" temalı Uluslararası Parlamento Konferansına katılacak ve Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüşecek.

