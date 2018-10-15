TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: Dünyada 750 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Uşak Üniversitesinin 2018-2019 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 16 yılda üniversite sayısının arttığını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Türkiye'de bulunan 206 üniversitede 7,5 milyon öğrencinin eğitim aldığını ve bunlardan 550 bininin lisans üstü, 100 bininin ise doktora öğrencisi olduğunu ifade eden Şentop, "Sayısal değerlendirmelere göre Türkiye üniversite eğitiminde Avrupa'da ikinci, Dünya'da ise ilk 10 içinde. Bu veriler son 16 yıldaki gelişmeyi ortaya koyuyor. Üniversitelerimizde nicelik olarak sorunlarımız var mı? Var. Ancak şunu ifade etmekte fayda var; bu konuma gelmeden niceliği artırmak mümkün olmazdı. Önce üniversite sayısını, öğretim görevlisi sayısını artırmak gerekiyordu. Ülkemizde 158 bin akademisyen var. Biz 81 milyon nüfuslu bir ülkeyiz, şimdi de yükseköğrenimde kaliteyi artırmak için çaba harcıyoruz." diye konuştu.

'Dünya yeniden kurgulanıyor'

Şentop, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, uluslararası sistemin yeniden oluşmaya çalıştığını belirtti. Dünyada, ekonomik savaşların yaşandığını, buna bağlı olarak da siyasetin yeniden kurgulandığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyada ekonomik savaşların yaşandığı ve güçlerin kaydığı bir dönemdeyiz. Dünyada değişim hızlı bir şekilde sürüyor. Bugün dünyada 800 milyon insan obezite yüzünden tedavi görürken, 750 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Dünyanın imkanları var ama bunun adil bir şekilde yönetilmesi yönünde sorunlar var. Türkiye'nin bu noktada yapması gereken önemli şeyler var. Türkiye dünyanın birçok bölgesinde itibarını artırıyor, Türkiye kurulacak uluslararası düzende yeni roller üstelenecek, hatta öncü olacak. Biz önümüze koyduğumuz 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için çok çalışmalıyız."

'Gelişime ayak uydurmak zorundasınız'

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise 12 yıl önce kurulan üniversitenin, Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasına girmeyi başardığını belirterek, öğrenci odaklı bir kurum olduklarını söyledi. Dünyada düşünme biçimlerinin değiştiğini belirterek öğrencilere seslenen Savaş, "Dünya yapay zeka ve teknolojiyi konuşurken sizler de bu gelişime ayak uydurmak zorundasınız, biz üniversite olarak tüm imkanları sizler için seferber ettik, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Savaş, Şentop'a plaket verdi.