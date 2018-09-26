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Yeni yasama yılı öncesinde TBMM Başkanlık Divanı toplanıyor

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde, TBMM Başkanlık Divanı yarın toplanıyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
Yeni yasama yılı öncesinde TBMM Başkanlık Divanı toplanıyor

TBMM Başkanlık Divanı yarın toplanıyor. Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yarın yapılacak toplantıya, divan üyelerinin yanı sıra partilerin grup başkanvekilleri de davet edildi.

Başkanlık Divanında, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişikliklere kadar çalışmalarda nasıl bir yöntem uygulanacağı ele alınacak.

Toplantıda, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması ve Mecliste 5 grubun bulunması nedeniyle TBMM Genel Kurulunda oluşan yeni oturma düzeni de görüşülecek.

Yerleşkede yapılan çalışmalar hakkında da toplantıda bilgi verilecek.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
  1. TBMM
  2. TBMM Başkanlık Divanı
  3. Yeni yasama yılı

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