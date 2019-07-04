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TBMM Başkanlık Divanı toplandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
TBMM Başkanlık Divanı toplandı

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı.

Divanda, Meclis güvenliğine ilişkin yönetmelik değişikliği taslağı kabul edildi.

Toplantıda TBMM Başkanvekili Levent Gök, salı günü yapılan grup toplantısı nedeniyle Meclise gelen Cumhurbaşkanlığı korumalarını gündeme getirdi.

Gök, korumaların Mecliste son derece sıkıntılı durumlara yol açtığını, gerginlikler çıktığını ve bunun Meclis adına üzüntü verici olduğunu savunarak, Meclis korumalarının yeterli olduğunu ifade etti.

Levent Gök, Atatürk ve Türk bayrağı tişörtleriyle Meclise girilmemesi uygulamasına son verilmesini, ayrıca Meclis danışmanlarına yönelik güvenlik soruşturmalarının hızlı şekilde sonuçlandırılarak, milletvekillerinin mağdur edilmemesini istedi.

Toplantıda ayrıca Meclisteki oda sorununun yeni bina yapılarak değil, kiralama usulüyle çözülmesi konusu gündeme geldi.

Bu çerçevede, Meclisin Kızılay'da bulunan dönemin Çevre ve Orman Bakanlığından kiralanan ek binasının yanında yine Bakanlığa ait bir bina ve Ziraat Bankasına ait binanın bir bölümünün kiralanacağı belirtildi.

Meclis'in açılışının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek programlar için de sanatçıların ve tarihçilerin de yer alacağı bir kurul oluşturulması benimsendi.

Toplantıda, Meclis restoranlarındaki yemek fiyatlarında da artışa gidilmesi kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
  1. TBMM Başkanlık Divanı

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