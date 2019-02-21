TBMM Başkanlığına adaylık süreci

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti grubu olarak Grup Başkanvekili Engin Altay'ı TBMM başkanlığına aday gösterdiklerine ilişkin dilekçeyi, Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a sundu.

Özkoç, beraberindeki CHP'li yönetici ve milletvekilleriyle Adan'ı makamında ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında CHP Grubu olarak Engin Altay'ı Meclis Başkanı adayı gösterdiklerini belirten Özkoç, şunları kaydetti:

"Demokrasinin bir gereği olarak yerel seçimler nedeniyle TBMM Başkanlığı boşalmıştır. Kurallar gereği pazar günü bir seçim yapılacak. Bütün siyasi partilerin seçime katılma hakkı var. CHP olarak gerçekten bugüne kadar birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz, uzun yıllar hem partimize hem de ülkemize hizmet eden, genel başkan yardımcılığı ve grup başkanvekilliği görevlerinde bulunan Sayın Engin Altay'ı Meclis Başkanı adayı olarak öneriyoruz."

Özkoç, başkanlık seçimi sırasında oluşacak siyasi iradenin, muhalefetin de güçlü olduğu Mecliste vicdanların da sesi dinlenerek Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Adan'a, ziyaret taleplerini kabul ettiği için teşekkür eden Özkoç, daha sonra adaylık dilekçesinin bulunduğu dosyayı Adan'a sundu.

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan da "Uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan, yüreğinde siyaseti yürüten değerli bir kardeşimizin aday olması bizi de mutlu etmiştir. Türkiye'nin en köklü partisi olan, kurucu iradeye öncülük yapmış olan CHP'nin Meclis Başkanı adayını ben de kutluyorum ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

- "Mecliste yapı hazır"

TBMM Başkanlık makamından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özkoç, "CHP olarak uzun yıllar siyasetin içerisinde olan, genel başkan yardımcılığı, grup başkanvekilliği yapan, ciddi bir siyaset adamı olan, iletişim konusunda herkesi hoşgörü ile dinleyen, bütün siyasi partilerle doğru bir diplomasi yürüten değerli arkadaşımız, Grup Başkanvekilimiz Engin Altay'ı aday olarak gösterdik." diye konuştu.

Adaylık başvurusunu Adan'a teslim ettiklerini bildiren Özkoç, TBMM Başkanlığı seçiminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefetin gösterdiği adaylar çok değerlidir. Ancak Mecliste, Türkiye'nin bu ortamında muhalefetin kendi içerisinden bir adayın, TBMM başkanı olabileceği yapı şu anda hazır. Eğer muhalefet isterse, kendi içinden bir adayı iktidara rağmen Meclis Başkanı yapabilir ve bundan sonraki demokratik yönteme olağanüstü bir katkı sağlayabilir. Bunun için zaman vardır, bunun konuşulması ve tartışılması gerekir."