TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Donald Trump’a ilginç benzetme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Kartal Hukuk Sempozyumu’na katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve video gösteriminin ardından sempozyumda hukuk üzerine açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin de benimsemiş olduğu Kara Avrupası hukuk sistemi üzerine eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'a sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan açıklamasına sert tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop;

"İnsan hakları diye sözleşmelerle oluşan bir alan ortaya çıkmış, ama onun da bugün çok işlemediğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler’in 497 sayılı kararı var. 1967’de İsrail’in işgal ettiği Suriye toprakları, Golan Tepeleri’nde İsrail’in işgalci olduğunu tespit eden birçok karardan, 1981’de verilmiş bir karar. İsrail oraya yönetici atayınca, mahkemeler kurmaya başlayınca Birleşmiş Milletler, ‘İsrail’in yapmış olduğu bu işler hukuksuzdur. Uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür. Çünkü İsrail orada işgalcidir’ demiş. Ama dün ABD Başkanı Trump diyor ki, ‘Aradan 52 yıl geçti. Artık Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu tanımamız gerekir’ gibi bir laf ediyor. Yani bir ülke, bir ülkenin toprağını uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal edecek, bu 50 seneyi geçerse orayı kazanmış olabilir.

Zaman aşımıyla kazanma gibi bir şeyden bahsediyor adeta. Birleşmiş Milletler bütün ülkeler tarafından uluslararası hukuk organı olarak oluşturulmuş, ABD de içinde. Bunun kararı bir uluslararası hukuk kararı, kuralı ama onu tanımıyor. Niye? Çünkü bu belli güç dengeleri içerisinde oluşturulmuş bir kurul. 1981’de ABD de veto etmemiş o kararı ama şimdi fikir değiştirmişler, elinde bir güç, bir imkan olduğunu da düşünüyor, o zaman o kuralı, o yapay sabiteyi, değişmezliği yiyebiliyor. Mekkeli müşriklerin yaptığı putlar gibi kendin yapıyorsun tanrıyı, acıkırsan yiyebiliyorsun. Bu da onun gibi. Eğer sen yapıyorsan bu kuralı, eğer devletin ötesinde bir alana taşıyamıyorsanız hukukun temel prensiplerini, o zaman bunu acıktığınızda yiyebilirsiniz. İşte Trump, 1981’de pişirdikleri o uluslararası hukuk kuralını, acıktığı için yiyebiliyor şu anda” dedi.



Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, sempozyuma katılımından dolayı hediye takdim edildi. Verilen aranın ardından sempozyumun oturumlar kısmına geçildi.