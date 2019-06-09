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TBMM başkanından Osman Zolan’a ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof.

09 Haziran 2019 Pazar 11:47
TBMM başkanından Osman Zolan’a ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Antalya’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın cenaze törenine katılmak için kente gelen TBMM Başkanı Şentop, Başkan Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Başkan Şentop’un yanı sıra Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Osman Zolan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a nazik ziyareti için teşekkür etti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise, yapılan hizmetler için teşekkür ederek önümüzdeki süreçte yapılacak proje ve çalışmalar için de başarılar diledi. TBMM Başkanı Şentop ayrıca ziyarette Denizli Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:47
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