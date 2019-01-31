TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Lütfullah Göktaş'ı kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Lütfullah Göktaş'ı kabul etti. Meclis Başkanı Yıldırım'ın makamındaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

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