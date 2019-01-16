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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:07
TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:07
  1. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan
  2. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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