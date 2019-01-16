TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti. Yıldırım'ın makamındaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.



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