TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüştü- Yıldırım, Peru, Sudan ve İspanya'nın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi. Yıldırım, resmi konutta Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov ile görüştü. Meclis Başkanı Yıldırım ayrıca, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı ayrı ayrı kabul etti. Kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.



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