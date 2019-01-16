TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Tayland, Slovakya, Gabon ve Burkina Faso'nun Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü16 Ocak 2019 Çarşamba 18:18
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tayland, Slovakya, Gabon ve Burkina Faso'nun Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.
Yıldırım, Meclisteki makamında sırasıyla Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, Gabon'un Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma ile Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere ile görüştü.
Kabuller, basına kapalı gerçekleşti.
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