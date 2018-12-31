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TBMM Başkanı Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

"2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz başta olmak üzere, bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum"

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:49
TBMM Başkanı Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz başta olmak üzere, bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2019 yılının herkes için mutluluk ve huzurlu başlangıçların vesilesi olmasını temenni etti.

2018 yılında Türkiye'nin tarihi nitelikte dönüşümlere tanıklık ettiğini belirten Yıldırım, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018 yılının Türk milleti için pek çok yeniliği de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Türk milletinin birliği ve kardeşliği için yürütülen terörle etkin mücadelenin 2018 yılında da aralıksız sürdüğünün, bunun yanında ekonomik ve sosyal zorluklarla ayrıca mücadele edildiğinin altını çizen Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tarihi tecrübelerimizin ışığında, akıl ve bilgi ile içeride ve dışarıda karşılaştığımız zorlukları aşmanın gururunu birlikte paylaştık. 2019 yılına, daha büyük ümitlerle ve yeni hedeflerle başlıyoruz.Türkiye’yi 21. yüzyılın lider ülkesi yapmak için geçen yıl başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarının olumlu sonuçlarını bu yıldan itibaren alacağımıza inanıyorum.

Aziz milletimizin bizlere olan inanç ve desteği ile yarının güçlü ve müreffeh Türkiyesini meydana getirmek için yeni yılda daha fazla gayret göstereceğiz.Temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü tehdidi bertaraf edip, demokrasimizi kökleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum. 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz başta olmak üzere, bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum."



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:49
  1. 2019 yılı
  2. TBMM
  3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  4. yeni yıl

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