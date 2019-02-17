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TBMM Başkanı Yıldırım'dan "veda yemeği"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın Mecliste eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek

17 Şubat 2019 Pazar 09:56
TBMM Başkanı Yıldırım'dan "veda yemeği"

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle yemekte bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım, yarın saat 20.00'de TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018'de seçilen Yıldırım'ın, yarın istifa ederek 7 aydır sürdürdüğü görevine veda etmesi bekleniyor.

Yıldırım'ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü 29. TBMM Başkanı seçilecek.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:56
  1. 27. Dönem milletvekilleri
  2. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  3. TBMM Tören Salonu

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